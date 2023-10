Rare Rare Captures Towering Devil Devil on Mars

Kua hopukina e te NASA's Perseverance rover nga whakaahua whakamiharo o te rewera puehu teitei e huri haere ana puta noa i te mata o Mars. Ko te vortex puehu, purepure i te Akuhata 30th, he teitei ake i te tornado US toharite me te rima nga wa teitei ake i te Whare Empire State. I whakaahuahia e te rover te tirohanga mo te 84 hēkona i a ia e ngau ana i runga i te hiwi tata e 2.5 maero te tawhiti. He riipene whakaata o te rewera puehu, i whakaterehia e te 20 nga wa, i tukuna e te Jet Propulsion Lab a NASA.

Ko te rewera puehu, e neke ana i te 12 mph, i kiia he 200 putu te whanui ka eke ki te teitei o te 387 waewae. Heoi, i tapahia te pito o runga o te tupuhi i roto i te riipene ataata, i kore ai e mohiotia te teitei pono. E ai ki nga kaiputaiao, he 1.2 maero te roa o te maero i runga i te atarangi.

Ka puta mai nga rewera puehu ina piki te hau mahana ka uru ki nga pou hau heke iho. Ka kitea ano i runga i te whenua i nga rohe maroke me te puehu penei i a Arizona, me nga ahua angamaheni mai i te 10 ki te 300 putu te whanui me te 500 ki te 1,000 putu te roa. He ngoikore ake, he poto ake hoki nga rewera o te puehu o Martian i o ratau hoa o te Ao, engari i nui ake i nga tumanako o te kiriata hou. Ka whakatairitehia e nga kairangahau tona teitei ki nga awhiowhio o Amerika, ka taea te tipu i waenga i te 1,640 ki te 4,920 putu te teitei.

Ahakoa ko te take mo te teitei o tenei puehu o te rewera kaore i te mohiotia, kaore i rite ki nga awhiowhio o te whenua e whakaitihia ana e te teitei o nga kapua e karapoti ana, kaore nga rewera o te puehu o Martian i penei. Ko nga rewera puehu he mahi noa i Mars, a he mahi nui ta ratou ki te kawe puehu puta noa i te ao. Ko nga Rovers Perseverance and Curiosity e kaha ana ki te aro turuki i nga hurihuri tata, me te maha o nga mea i tirohia e te Perseverance mai i te timatanga o tana kaupapa.

I te tau 2021, i hopukina e nga kairangahau te tangi o te puehu o te rewera e haere tika ana ki runga i te manawanui mo te wa tuatahi, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te neke o nga matūriki i roto i te vortex me te awhina ki te mohio ki o raatau hanganga me te tipu. Ko te kowiri teitei i mau ki Mars e whakaatu ana i nga ahuatanga huarere whakamihi i runga i to maatau ao tata, e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei o te rangi o Mars.

