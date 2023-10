He Kometa Puia Nui e whakatata atu ana ki te whenua

He mea whakamiharo te kitenga a nga Kairangirangi - he kometa e toru whakareatanga te rahi o te Maunga Everest, e kiia nei ko 12P/Pons-Brooks, kua pahū ki te mokowhiti, e anga atu ana ki te Ao. Ko tenei kometa no tetahi waahanga onge e kiia nei ko te cryovolcanic comets, he kometa puia makariri ranei, he tio, he puehu, he hau. He karihi totoka tona e kiia ana he 18.6 maero (30 kiromita te whanui). I te whakamahana o te ra i tana cryomagma, ka piki ake te pehanga ki roto i te komete, i te mutunga ka pahū te hauota me te waro monoxide. Ko enei pahūtanga ka makahia nga otaota tio ki roto i nga pakaru o te anga o te kometa, ka puta ki tona ahua motuhake e rite ana ki te rua o nga haona, ki te hu hoiho ranei.

Ahakoa te ahua pahū o te kometa, kaore he take ki te maaharahara mo te paanga ki te whenua. Ko te matapae ka pahū tonu a Pons-Brooks i te wa e tata atu ana ki te whenua, engari ka noho tonu ki te tawhiti haumaru o te 232 miriona kiromita (144 miriona maero) i tona tata tata. Kei tua atu tenei i te awhe o nga taonga tata o te whenua (NEO), ka haere i roto i te 120 miriona maero o to tatou ao.

Ahakoa karekau te kometa e whakararu i te whenua, he waahi onge mo nga kaititiro rangi. Ko te wa whakamutunga ka kitea a Pons-Brooks ki te kanohi tahanga i te tau 1954, a ko te whakapae ka tino marama i nga rangi po o Mei me Hune 2024, ahakoa ka tata ki to tatou ao i te marama o Paenga-whawha. Hei te ahiahi o Hune 2, 2024, e matapaetia ana ka eke te kometa ki tona tino kanapa. Whai muri i tana huarahi tata, ka hoki ano a Pons-Brooks ki te punaha solar o waho, kare e kitea ano tae noa ki te tau 2095.

I tenei wa kei roto i te kahui whetu o Hercules, ka kitea a Pons-Brooks i te teitei o te 36 nga nekehanga i runga ake i te paerangi ina anga atu ki te rawhiti-ma-raki. Na te nui o te rahi me te kitea onge, he mea whakamiharo tenei kometa puia ki te rangi.

Source: Ko te tuhinga puna