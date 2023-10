He Kometa Tihi me nga "Haona" E Huri Ana Ki Te Whenua

He kometa nui e kiia nei ko 12P/Pons-Brooks e tere haere ana ki te Ao, e whakaatu ana i ona ahuatanga whakamiharo e kiia nei ko nga "haona." Ahakoa i pa ai te hūnga tuarua i roto i nga marama e wha, ka kitea tonu enei ahuatanga rongonui. Ko te mea tino ahurei ake tenei komete ko te noho mai o te puia kaha e tau ana ki runga. Ko tenei komete nui, he rite te rahi o te taone nui, kei te whanga i te puia ka rewa ano, he marama noa i muri i tona pahūtanga tuatahi. I a ia e haere tonu ana ki te ra, e matapaetia ana ka puta he kapua mīharo o te hau me te hukapapa, he rite ki te rua o nga haona e puta mai ana i te mata o te kometa.

Kua whakarōpūhia hei komete puia, 12P/Pons-Brooks he matua te ine mo te 30 kiromita te whanui. Ko tenei matua he huinga hau, puehu, me te hukapapa e kiia nei ko "cryomagma." Ko te karihi o te kometa e karapotia ana e te uhi hau e kiia nei he "coma." Ka piki ake te mahana o te karihi, ka tukuna e ia nga pahūtanga ki te waahi.

Kua kite nga tohunga i te roha me te whanaketanga o nga haona motuhake o te kometa. Ko etahi kua whakatauritea, ka whakataurite i te ahua koretake o te kometa ki nga waka mokowhiti pakimaero penei i te Millennium Falcon mai i nga Pakanga Whetu. Ko te ahua kopikopiko o te coma e kiia ana na te kopikopiko o te karihi o te kometa. Ko Richard Miles, he kaitirotiro arorangi mai i te British Academy of Astronomy, i whakamarama ko te roa o te roha o nga hau i roto i te kometa ka hanga i tona ahua kotiti.

Hei nga ra kei te heke mai, ko te whakapae ka kaha haere tonu te coma o te kometa, me te whakanui ake i ona haona whakamiharo. Ko tenei ahuatanga o te rangi whakamiharo ka mau i nga kainoho o te Ao i te Paenga-whawha 21, 2024, i mua i te turakitanga o te kometa ki te taha o waho o te punaha solar. Heoi ano, kare e hoki mai i te tau 2095.

Rauemi:

– Spaceweather.com

– Pūtaiao Ora