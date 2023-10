He Kometa Puia Nui e whakatata atu ana ki te whenua

Kua panuitia e nga kaiputaiao te kitenga o te kometa nui e toru whakareatanga te rahi o Maunga Everest e tere haere ana ki te Ao. Heoi, kare he take e maaharahara i te mea kaore te kometa i runga i te huarahi tukinga ki to tatou aorangi. Engari, e matapaetia ana ka kitea e te kanohi tahanga ina tae ki tona waahi tata ki te Ao i te Paenga-whawha 21, 2024.

Ko tenei tinana tiretiera, ko 12P/Pons-Brooks te ingoa, e kiia ana he kometa puia. Ko enei momo kometa he matua totoka te roa e 18.6 maero (30 kiromita) te roa me te ranunga o te hukapapa, te puehu, me te hau. Ina whakamahana te ra i te kometa, ka piki ake te pehanga o roto o te kometa, ka pakaru mai te hauota me te waro monoxide i roto i nga kapiti o te paparanga o waho o te kometa, ka puta mai he maramara hukapapa.

Kua rua nga wa i pa ai a Pons-Brooks i tetahi huihuinga pahū i roto i te wha marama, he rite te ahua o te haona. Ko etahi o nga kaitirotiro kua whakatauritea tona ahua ki te Millennium Falcon mai i te franchise Star Wars. I runga i te rahi, ka whakatauritea tenei kometa ki te kometa rongonui a Halley, i kitea whakamutunga me te kore karu i te tau 1954. He rite te omio o te ra o Pons-Brooks mo te 71 tau, no reira ka kiia ko te 'Halley-type comet' .

I te wa e whakatata atu ana a Pons-Brooks ki tana waahi tata ki te Ao i te Paenga-whawha 2024, ka taea e nga kaititiro rangi te titiro whakamua ki tona maramatanga teitei i te Pipiri 2, 2024. Whai muri i tenei tutakitanga tata, ka hoki ano te kometa ki nga pito tawhiti o te punaha solar, me tana hokinga mai i muri mai i te tau 2095.

I tenei wa, kei roto te kometa i roto i te kahui whetu o Hercules, e kitea ana i te taha Rawhiti-Rawhiti-Rawhiti, tata ki te 36 nga nekehanga kei runga ake i te pae. Ko etahi atu pahūtanga, he mea nui ake pea, kei te tumanakohia i te wa e haere tonu ana te kometa ki te whenua.

Ahakoa he mea whakamīharo a Pons-Brooks, ko te komete puia tino porearea i roto i to tatou takiwa ao ko 29P/Schwassmann-Wachmann. Ko tenei kometa nui, e 37 maero te whanui (60 km), ka huri i te ra i mua i a Jupiter i te tere whakamiharo o te 26,000 maero i te haora. E whakaponohia ana ka hū tata ki te 20 nga wa ia tau, a, he hū nui rawa atu i roto i te 12 tau i te Hakihea 2022, ka neke tata ki te kotahi miriona taranata o te cryomagma ki te waahi.

