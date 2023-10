Ko te Rekoata CCTV hou i kitea e whakaatu ana i te uira o te marama i mua i te pa kaha ki Poipiripi

By

Kua hopukina e nga rīpene CCTV mai i Poipiripi, te raki-raki o Ahitereiria te rama marama i muri mai i te paoho nui, ka pohehe nga kainoho. Ko te ataata, i tangohia e tetahi tangata noho i Doreen, e whakaatu ana i te kanapa o te marama me te tangi pahū. Ko nga kainoho maaharahara mai i nga waahi tata, penei i a Balwyn me Doncaster, i toro atu ki nga paapori pāpori ki te rapu whakautu.

Ahakoa he maha nga whakapae, e whakapono ana te tohunga arorangi o te Whare Wananga o Ahitereiria a Brad Tucker, na te whatiwhati mai o te meteorite. Ka whakamāramahia e ia ka uru mai te asteroid tere tere ki roto i te hau o te Ao, ka puta te kaha o te hikoi i te pupuhi oro, ka puta te oro pahū. Ka whakapumau ano a Tucker ehara i te mea rerekee mo nga huihuinga penei ka kitea ki te rohe me te maataki e nga kainoho o nga waahi motuhake.

I runga i te rahi o te uira me te pahūtanga, e kii ana a Tucker he 4 ki te 16 inihi te whanui te asteroid, he rite ki te rahi o te poitūkohu. Ko nga kongakonga o te asteroid kua tahuna i te urunga atu ki te hau, ka heke ranei ki te whenua.

Ahakoa e matatau ana nga kaiputaiao ki te kite i nga asteroids nui ake i te 100 mita, ko nga mea iti penei i te aitua tata ka kore e kitea i mua tata i te paanga. Ko te whakapumau a Tucker he tino kore rawa mo te asteroid rite te rahi ki te mea nana i mate nga mokoweri ka pa ki te whenua. Heoi, ka taea tonu e nga asteroids iti te tuku i te kaha nui.

Ko nga kaiwhakaatu, pera i a Jason Busuttil no Langwarrin, i korero i kite i te meteor e anga atu ana ki nga Dandenong. Ko te rīpene CCTV he taunakitanga nui mo nga kaiputaiao e ako ana i enei kaupapa o te rangi.

