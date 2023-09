Te Momotanga Papatipu Tata: Pangea Ultima me te Ake o te Ora ki te Ao

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o Bristol kua hurahia te ahua pouri mo te ao whenua. E ai ki te rangahau, ko te hanga o tetahi whenua nui hou, ko Pangea Ultima te ingoa, ka ngaro pea nga momo tangata, ka kore e nohoia te aorangi i roto i te 250 miriona tau e whai ake nei.

Ko te kaha taraiwa tuatahi i muri i tenei ngaronga papatipu e tata mai ana ko te taumahatanga wera. Ma te whakamahi i nga tauira ahuarangi rorohiko nui, ka whakatairitehia e nga kairangahau nga ahuatanga o te ao a meake nei i te whakakotahitanga o nga whenua katoa ki te kotahi. I kitea e nga kitenga he taiao tino wera, maroke, me te kino, he mea tino kore e tika mo nga kararehe whakangote kaore i uru ki te wa roa ki te wera nui.

I tua atu, i matapaetia e te rangahau me te whakakotahitanga o nga whenua, ka marama ake te ra, ka nui ake te kaha, ka whakaparahako i te mahanatanga o te ao. Ko te hūnga puia ka tuku i te maha o te hauhā ki roto i te kōhauhau, ka kaha ake ngā pānga o te huringa āhuarangi. No reira, i whakatupato te rangahau mo nga wera whakamate mai i te 40 ki te 50 nga nekehanga Celsius, me te makuku nui, ka mate mo nga momo momo, tae atu ki te tangata.

Ko te mea ohorere, ko te 8% ki te 16% noa iho o nga whenua kei tenei whenua nui kei te heke mai ka nohoia e nga kararehe whakangote. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te tere o te whakatika i te raru o te rangi e puta mai ana i nga tukunga hau kati kati na te tangata. Ka whakanuia te hiahia o te tangata ki te whakaheke i tana tapuwae waro me te whakaiti i te whakamahana o te ao ki te 1.5 nga nekehanga Celsius ki runga ake i nga taumata o mua i te ahumahi, e ai ki te Whakaaetanga Paris.

Ki te kore te tangata e mahi i nga mahi e tika ana, tera pea ka pa ki nga ahuatanga e rite ana ki nga ahuatanga e whakaarohia ana mo Pangea Ultima i mua tata atu i te mea i whakaarohia. Ko Eunice Lo, tetahi o nga kaituhi o te rangahau, e whakanui ana i te hiranga nui kia kaua e warewarehia te raru o te rangi o naianei e ahu mai ana i te tukunga o te haurehu kati kōtuhi a te tangata.

I runga i enei kitenga, e kii ana te rangahau kia tirotirohia e te tangata etahi atu aorangi nohoia, ki te rapu huarahi ranei ki te urutau ki nga taiao tino kino mena ka hiahia ratou ki te noho ora mo te wa roa. E maumahara ana te hitori o te Ao mo nga mate nui e rima, ko te mea hou ko te huihuinga o Cretaceous-Paleogene i muru i nga mokoweri 66 miriona tau ki muri.

Ko tenei rangahau whakaaro-whakaaro hei whakamaumaharatanga mo te ngoikoretanga o te ao i runga i te whenua me te akiaki i te tangata ki te mahi tere ki te whakaiti i te raru o te rangi o naianei. Ma te mahi tahi me nga mahi toiwhi anake ka tumanako tatou ki te tiaki i te oranga o to tatou ao me te oranga o o tatou momo momo.

Source:

– Te Whare Wananga o Bristol Study