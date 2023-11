Mars Goes MIA: The Silent Dance of Solar Conjunction

I Whakaputa I: Tue, 21 Whiringa-a-rangi 2023 04:17:23 PKT

Ko Mars, to tatou ao tata, kua tata ki te ngaro atu i te tirohanga a te Ao, na te NASA ki te whakamutu mo te wa poto i ana mahi i runga i te Papa Whero. Ko tenei ahuatanga, e mohiotia ana ko te hono o te ra, ka puta i te wa e noho ana te whenua, Mars, me te Ra ki tetahi raina tika, ka aukati i te tirohanga me te aukati i nga tohu i waenga i nga aorangi e rua. Ko te mutunga, ka kore e kitea a Mars ki te whenua tae noa ki te 25 o Noema.

I te wa o te honotanga o te ra, ka kore e taea te korero i waenga i nga rovers, nga kaihoe whenua, me nga awhiowhio a NASA i Mars me te Ao. Ko te oro ahi o te Ra hei arai, hei aukati i te tuku tohu. Ko te tuku tohutohu hou, te ngana ranei ki te whakawhitiwhiti korero i roto i tenei waa he tino morearea, i te mea ka taea e te pokanoa mai i nga matūriki kua tukuna e te Ra ka whakakino i nga karere, ka raru pea te waka mokowhiti.

Hei whakaiti i nga tupono ka taea e te NASA te mahi tupato. Kua whakaritea e ratou nga rarangi "mahi" mo te waka mokowhiti kia whai motuhake i roto i te waa okioki. Ka uru te waka mokowhiti ki roto i te autopilot, ka taea e NASA te aro turuki i o raatau ahuatanga o te hauora me te kohikohi raraunga ahakoa te pango korero.

Ehara tenei i te wa tuatahi i tutaki ai a NASA ki nga hononga o te ra. I roto i nga tau, kua mohio ratou ki te whakahaere i tenei kanikani wheturangi. Ahakoa ka ngaro te waka mokowhiti o Mars mo te wa poto, kei te maia tonu a NASA ki to raatau kaha ki te whakahaere i nga ahuatanga me te whakarite kia ora a raatau mahi.

I roto i nga wiki e whai ake nei, ka titiro tonu nga roopu miihana a NASA ki runga i te waka mokowhiti me te whakarongo ki nga tohu o te raru. Ko Roy Gladden, te kaiwhakahaere o te Mars Relay Network i te NASA's Jet Propulsion Laboratory, i whakapuaki i to raatau pono ki te pupuri i te oranga o te waka mokowhiti me te aro turuki i to raatau ahunga whakamua puta noa i te hononga.

Ahakoa ka ngaro atu a Mars i to tatou tirohanga, kei te haere tonu te rangahau putaiao o te Papa Whero i muri i nga tirohanga. Ko nga misioni me nga kitenga a NASA i runga i Mars kua tata tatou ki te wetewete i nga mea ngaro o to tatou hoa noho tiretiera me te ahu whakamua i to tatou mohiotanga ki te ao.

FAQ

Q: He aha te hononga solar?

A: Ko te honotanga o te ra he ahuatanga ka puta i te wa e hono ana a Papa, Mars me te Ra ki tetahi raina tika, ka kore e kitea nga aorangi e rua.

P: He aha te hononga o te ra ka aukati i te whakawhitiwhiti korero i waenga i a Papa me Mars?

A: Ko te awhiowhio ahi a te Ra ka aukati i te tirohanga me te whakararu i nga tohu ka tukuna mai i te Ao me Mars, ka kore e taea te korero.

P: He aha nga raru e pa ana ki te tuku tohu i te wa e hono ana te ra?

A: Ko nga tohu ka tukuna i te wa o te honotanga o te ra ka taea te kino e nga matūriki kua tukuna e te Ra, ka raru pea te waka mokowhiti.

Q: Me pehea te whakaiti a NASA i nga tupono i te wa e hono ana te ra?

A: Ka whakarite a NASA i nga rarangi "mahi" mo te waka mokowhiti kia whai motuhake i roto i te waa okioki me te aro turuki i o raatau ahua hauora kia pai ai to ratau oranga.

Q: Kia pehea te roa o te hononga o te ra?

A: Ka noho te hononga o te ra ki te 25 o Noema, ka kore e kitea a Mars i te whenua.