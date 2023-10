Ko Te Roopurangi Kaha Rawa I Rekotia Na nga Hoia Tectonic, Ehara i te Paanga Asteroid

Kua kitea e nga kaiputaiao ko te ru kaha rawa atu kua rekotia ki Mars ehara i te paanga asteroid, engari na nga kaha tectonic i roto i te ao. Ko tenei whakakitenga e kii ana he kaha ake a Mars i te kaha o te rui i nga whakaaro o mua.

Ko te InSight o te NASA, i tau ki Mars i te marama o Whiringa-a-rangi 2018, i kite i te ruri 4.7 te rahi i te 4 o Mei 2022. Ko tenei ru e rima nga wa kaha ake i te kaipupuri rekoata o mua, i inehia ano e InSight i te 2021. Kaore i rite ki te nuinga o nga marsquakes e mau tonu ana. kotahi haora, ka haere tonu nga oro o tenei ru mo te ono haora kaore ano i penei, ka waiho ko te ru roa rawa atu kua tuhia ki runga i tetahi atu aorangi.

Ahakoa kua kitea e InSight neke atu i te 1,300 nga rū maru mai i te taenga mai ki Mars, i puta tenei ruru nui na te mea he rite tana tohu ki era i puta mai i nga paanga asteroid. Heoi, karekau i kitea he tohu mo te paahitanga o te rua, he puehu puehu ranei, i kii nga kaiputaiao ko te takenga mai o te ru.

He rereke ki nga whakaaro o mua, i whakaarohia i mua he iti rawa a Mars, he makariri rawa ki te whakaatu i nga mahi tectonic. Kaore i rite ki te Ao, kaore he papa tectonic a Mars e neke ana hei whakautu ki nga kaha o te koroka. Engari, ko te ru i kitea e InSight i puta pea na te tukunga o te ahotea piriona tau te pakeke i roto i te kirinuku o Mars, i hanga i te whakamataotanga o nga wahanga rereke o te ao me te whakaheke i nga reiti rereke.

He mea nui te mohio ki nga mahi tectonic a Mars mo nga mahi torotoro a meake nei me te noho whenua tangata. Ma te ako i te tohatoha o nga taumahatanga i runga i te ao, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whakatau i nga waahi haumaru mo te noho a te tangata me nga waahi me karohia.

I whakaputaina tenei rangahau hou i roto i te hautaka Geophysical Research Letters.

