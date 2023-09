Te Whare Hangarau Mars: Paving the Way for Martian Colonies

By

Ko te Mars Society, i whakaturia i te 1998 e Dr. Robert Zubrin me etahi atu mema, kua roa e whakatapua ana ki te ako i nga hangarau whakataunga mo Mars me te whakatairanga i nga painga o aua miihana. I runga i a raatau mahi, kua panuitia e te whakahaere he kaupapa hou whakahihiri - te whakaturanga o te Mars Technology Institute.

Ko te whainga tuatahi a te Mars Technology Institute ko te whakawhanake i nga hangarau e tika ana mo te hanga i te noho pumau ki runga i te ao whero. Ahakoa ko nga kamupene penei i a SpaceX e aro ana ki te hanga i nga punaha kawe waka kia tae atu ki Mars, ko te whainga o te whare wananga ki te tarai i te wero o te noho me te whai oranga ki nga taiao o Martian.

I a ia e korero ana mo te hiranga o tenei mahi, ko Dr. Robert Zubrin, ko ia hoki te perehitini o te Mars Society, i whakanui te hiahia mo tetahi whare e whakatapua ana ki te whakawhanaketanga o nga hangarau whakahirahira. I kii ia, "Kei te tere haere a SpaceX me etahi atu kamupene whakarewa kaipakihi ki te whakawhanake i nga punaha kawe waka e taea ai tatou ki te aorangi Mars. Ko te mea e hiahiatia ana he umanga e whakapau kaha ana ki te whakawhanake i nga hangarau e taea ai e tatou te noho ki reira."

Ma te aro ki nga ahuatanga hangarau o te koroni, e whai ana te Mars Technology Institute ki te whakatika i nga mea tino nui penei i nga punaha tautoko oranga, hanga kainga, hanga kai, me te whakamahi rawa. He mea tino nui enei waahi mo te hanga i tetahi taiao tauwhiro me te noho pai mo nga koroni o Martian a meake nei.

I tenei wa, kaore ano kia panuitia etahi atu korero mo te Mars Technology Institute, tae atu ki ona waahi rangahau motuhake me ona hoa. Heoi, i te whakaturanga o tenei whare, ko te moemoea o te tangata kia noho hei momo aorangi maha, he mea nui te anga whakamua. Ma te whakawhanake i nga hangarau e hiahiatia ana mo te koroni o Martian, ka whai waahi te whare wananga ki te hanga i te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti.

Nga wehewehe:

– Mars Society: He whakahaere whakatairanga mokowhiti i arotahi ki te ako i nga hangarau whakataunga mo Mars me te whakatairanga i nga misioni ki te ao whero.

– Mars Technology Institute: he whare i whakatapua ki te whakawhanake i nga hangarau e hiahiatia ana mo te whakatuu i te waahi ki Mars.

Rauemi:

– Te Hapori Mars (Kaore he URL e whakaratohia)