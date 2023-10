Te Tito Miharo o Mars's Liquid Iron Core

Ko nga rangahau hou e pa ana ki nga raraunga ru mai i te misioni NASA InSight kua piki ake to maatau mohiotanga o mua mo te uho rino wai o Mars. Kua kitea e nga kaiputaiao o ETH Zurich ehara i te mea he iti noa iho te uho i nga whakaaro o mua, engari kei te karapotia ano e te paparanga 150 kiromita te matotoru o te silicate whakarewa. Ko enei kitenga e whakamarama ana i te kiato me te hanganga o te uho o Mars, me te whakarato i nga tirohanga nui ki te hanganga o te ao.

Ko tetahi o nga kitenga matua ko te hekenga o te radius o te matua. I te tuatahi ka kiia kei waenganui i te 1,800 me te 1,850 kiromita, ko nga inenga hou ka tuu te radius o te matua ki te awhe o te 1,650 ki te 1,700 kiromita. Ko tenei rahi iti e tohu ana i te kiato teitei ake i te whakaaro o mua, e kii ana he 9 ki te 15 paiheneti o nga huānga marama, penei i te whanariki, te waro, te hāora me te hauwai.

Ko te ahua o te paparanga o te silicate whakarewa e karapoti ana i te matua he whakakitenga miharo. Karekau he paparanga whakarewa motuhake o te whenua, he mea ahurei te hanga o roto o Mars. Ko enei kitenga ka whakawero i o maatau tauira o mua o te ao o roto o te ao me te whakaatu i te tirohanga hou mo te whanaketanga o Mars.

Ko te hanganga o te matua o Mars he tohu mo tona hanganga moata. Ko te nui o nga huānga marama e tohu ana ko te matua i hanga i te timatanga o te hitori o te punaha solar, tera pea i te wa e karapotia tonutia ana te Ra e te hau nebula, he puna mo enei huānga ki te whakaemi.

He nui nga paanga o tenei rangahau mo to maatau mohio ki a Mars me ona hitori o te whenua. Ma te ako i nga raraunga rū me te whakakotahi ki te whaihanga rorohiko, ka taea e nga kaiputaiao te hura haere tonu i nga tirohanga hou mo nga mahi o roto o te Papa Whero. I a tatou e kohikohi ana i etahi atu raraunga me te whakamahine i a tatou tauira, kare e kore ka hohonu ake te maarama ki te hanganga ahurei o Mars me nga tikanga i hanga ai.

Pātai Auau

1. I pehea te whakatau a nga kaiputaiao i te hanganga o te matua o Mars?

Ko nga kaiputaiao e tarai ana i nga raraunga ruri i kohia e te kaupapa InSight ka whakatauritea ki nga kaupapa tuatahi o nga whaihanga o nga ahuatanga ruri o nga koranu whakarewa wai. Na tenei huinga o nga raraunga me nga whaihanga i taea e ratou te whakatau i te hanganga me te kiato o te matua o Mars.

2. He aha te take i hirahira ai te noho o te paparanga silicate whakarewa?

He mea nui te noho o te paparanga silicate rewa e karapoti ana i te uho o Mars na te mea kaore i kitea i roto i te hanganga o roto o Papa. Ko tenei rereketanga e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hitori o Mars me nga tukanga whanaketanga.

3. He aha te tohu o te iti o te kiko o Mars?

Ko te iti ake o te uho o Mars, me tona papatipu kore e rereke, e tohu ana i te kiato teitei ake. Ko te tikanga he iti ake nga huānga marama o te uho i te mea i whakatauhia i mua. Ko te rahi iti me te kiato teitei e hono ana ki nga ahuatanga o te hanga aorangi.

4. He aha ta te hanganga o te matua o Mars e korero ana mo tona hanganga?

Ko te ahua nui o nga huānga marama i te uho o Mars e tohu ana he hanganga moata, tera pea i te wa e karapotia tonutia ana te Ra e te hau nebula. He tohu tenei mo te hitori o mua o te ao me te whakaemitanga o nga huānga marama i roto i tona matua.

5. Me pehea e taea ai e te rangahau raraunga ruia te maarama ki roto o Mars?

Ko nga raraunga ruia i kohia mai i Mars ka taea e nga kaiputaiao te tātari i te hanganga o roto me te hanganga o te ao. Ma te ako i nga ahuatanga o te marsquakes me te whakakotahi ki nga whaihanga, ka taea e nga kairangahau te whai matauranga nui ki nga mahi o roto o te Whero Whero me ona tukanga taiao.