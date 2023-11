Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te whatunga awa tawhito ki Mars

By

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Pennsylvania State (Penn State) kua whakamarama hou mo te aroaro o nga awa i Mars. He rereke ki nga whakapae o mua, e kii ana te rangahau he nui ake te whanui o nga awa o Mars i nga whakaaro o mua. Ko nga kitenga i ahu mai i nga raraunga i kohia mai i te Curiosity rover i Gale Crater.

I nga wa o mua, kua kitea e nga kaiputaiao nga toenga o nga awa o Martian na roto i nga ahuatanga tohu penei i nga awaawa tawhito me nga hiwi rewharewha. Heoi ano, ko te rangahau a Penn State e whakaatu ana i te ahua ahurei o te paheketanga e kiia nei ko te hanga pae-me-ihu, i kitea i roto i nga rua. Ko enei hanganga he tauru roa, whaiti me nga hiwi kua tapahia e kiia nei ko te ihu.

Na roto i te whakamahi i nga tauira tau e whakatairite ana i nga tukanga horo i roto i nga piriona tau, i kitea e nga kairangahau ko enei hanganga pae-me-ihu te nuinga pea he putunga awa. Ko te tātaritanga whakatairite o Mars me te papapapa o Papa i tautoko ake i tenei whakaaro, i te mea he rite nga ahuatanga o nga aorangi e rua.

He aha enei hanganga horo i roto i nga rua? Ko te whakautu kei roto i te kaha o te horo hau ki runga o Mars, e awehia ana e te ahua ahurei o nga rua, e rere ana nga hau ki nga huarahi motuhake. Na te whakarereke i nga tauira rorohiko ki te whakauru i te horo o te ahunga na te hau i roto i nga rua, i taea e nga kairangahau te whakaputa i nga hanganga pae-me-ihu hei utu mo nga hiwi rewharewha tuku iho.

He mea nui nga hua o tenei rangahau. Ehara i te mea ka whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga hitori o Mars, engari ka ara ake ano te tupono o nga putunga awa kaore ano kia kitea puta noa i te ao. E ai ki a Benjamin Cardenas, te kaituhi matua o te rangahau me te ahorangi kaiawhina mo te matawhenua i Penn State, e kii ana tenei ko te waahanga nui ake o te rekoata parataiao o Mars i hanga e nga awa i roto i te waa noho.

Ko te noho o nga awa i Mars ka puta te patai: I taea e ratou te tautoko i te oranga? E kii ana a Cardenas he rite nga mahi a nga kauhanga awa o Mars ki era i te whenua, ma te pupuri i nga tikanga e tika ana mo te oranga me te whakahaere i nga momo huringa tino nui. Ko nga taunakitanga hou o nga awa tawhito nui i runga i Mars e whakaatu ana i te ahua pai ake mo te kaha o te ao ki te pupuri i te oranga o mua.

FAQ:

P: I pehea te mohio a nga kairangahau i te whanuitanga o te awa tawhito i Mars?

A: I whakamahia e nga Kairangahau nga raraunga i kohia mai i te Curiosity rover me te whakahaere i nga whakatairite-tau o nga tukanga horo i runga i Mars, ka whakatairite ki te stratigraphy o te whenua.

P: He aha te hanga i te pae-me-ihu?

A: Ko te hanga i te pae-me-ihu he taumanu roa, whaiti e haere tahi ana me nga hiwi tapahi e kiia nei ko te ihu. He āhuatanga horo e hono ana ki nga putunga awa tawhito.

P: He aha te take i kitea ai te hanga o te pae-me-ihu i roto i nga rua?

A: Ko te ahua o nga papa i runga i Mars e arahi ana i te paheketanga o te hau, e pai ai nga taiao o te rua ki te hanga i nga ahuatanga o te pae-me-ihu.

P: He aha nga paanga o te rangahau?

A: E tohu ana te rangahau i te noho o nga putunga awa kaore i kitea i runga i Mars me te whakanui i to maatau mohiotanga ki te hitori o te ao whenua.

P: Ka taea e nga awa o Mars te tautoko i te oranga?

A: E kii ana nga kairangahau he rite tonu te mahi a nga kauhanga awa o Mars ki to te Ao, na reira ka taea e ratou te tautoko i te oranga.