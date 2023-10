Nga Maramatanga Hou mo Mars' Core i Whakakitea e nga Akoranga Hou

Ko nga rangahau tata nei i whakahaerehia e nga roopu rangahau i te whare wananga o Swiss ETH Zürich me Université Paris Cité kua whakamarama hou mo te kaupapa o Mars, he wero i nga whakaaro o mua mo tona hanganga me te hanganga. I whakarewahia i te tau 2016, ko te kaupapa Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) te kaupapa InSight lander's NASA i whakarato raraunga nui i te tau 2021, e kii ana kei te karapotia te matua o Mars e te paparanga o te toka whakarewa, he iti ake i nga whakaaro o mua.

I mua, i pohehe nga kaiputaiao i te kitenga o te maha atu o nga huānga mama ake, penei i te whanariki, te waro, te hāora, me te hauwai, i roto i te uho o Mars i ta nga ariā o te hanganga o te ao. Heoi, ko nga rangahau hou, i whakaputaina i roto i te Nature, he whakamarama rereke. E whakaaro ana ratou ko te uho rino wai o Mars kei te kapi e te paparanga 150km o te toka silicate tata-rewa. Hei taapiri, ko enei rangahau e kii ana he iti ake te radius matua me te kiato teitei ake ki nga kitenga o InSight o mua. Ko enei hua ka hono tata atu ki nga mea e mohiotia ana mo te hanganga matū o Mars.

Ma te wetewete i nga raraunga rūpahu mai i te misioni InSight, i tae nga roopu rangahau ki nga whakatau rite. I whakaae nga kapa e rua ko te matua rino-nickel wai o Mars ka toro noa ki te haurua o te mata o te ao. I tautuhia ano e ratou te paparanga o te toka whakarewa ma te whakamahi i nga tohu ruri tuatahi e toru. Ko nga ngaru ruru roa, ko nga ngaru P ranei, ka hikoi ki raro o te koroka o Mars engari karekau e toro atu ki roto. I te wa ano, ko nga ngaru ruru whakawhiti, e kiia nei ko nga ngaru S, ka puta mai i nga ruuru tata atu ki te taunga, ka toha ki waenganui me te rohe o runga o te koroka, e tohu ana i te ahua totoka ake. I tua atu, ko nga taunakitanga o nga whakaata o nga ngaru S mai i te tihi o te paparanga whakarewa e whakau ana i te ahua totoka.

Ko enei kitenga hou e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te hanganga matua me te koroka o Mars. Ko te whakakotahi i nga tirohanga rūpahu me te mohiotanga mo te hanganga me te kukuwhatanga o te aorangi-teretetiera, tae atu ki nga raraunga mo te rahi o te aorangi, te ahua, te hurihanga, me te papaaapapa, he tirohanga nui mo te hitori o Mars me nga hihiko a meake nei. Ko te rangahau ehara i te mea e whakanui ana i to maatau mohiotanga ki Mars engari ka whakarato ano hoki i nga horopaki tino nui mo te maarama ki nga aorangi whenua penei i te Ao.

Heoi ano, me mahara ko nga rangahau e whakaatu ana i nga whakaahua a-rohe o Mars, me etahi atu whakatewhatewha ki nga waahi rereke e tika ana kia maarama ake te maaramatanga o roto o te ao. I tenei wa, kaore he mahere mo nga tari mokowhiti ki te whakahaere i nga miihana e whakarato ana i etahi atu korero hei whakamarama i tenei take. Heoi, ko enei rangahau tata nei e whakaatu ana i te ahunga whakamua nui ki te hura i nga mea ngaro o te kaupapa o Mars.