Ko ESA Astronaut Marcus Wandt i whakawhiwhia ki te Axiom Mission 3

Ko te kaiwhakatere o te kaupapa ESA a Marcus Wandt mai i Sweden kua tohua ki te haere ki te International Space Station (ISS) i runga i te Axiom Mission 3 (Ax-3) i te Hanuere 2024. Ko te miihana, ko Muninn te ingoa, kei te tautokohia e ESA me te Swedish National Space Agency ( SNSA). Ka mahi a Marcus hei tohunga mīhana i raro i te mana whakahaere a Michael López-Alegría, te tino kaiwhakatere a Axiom Space, e tohu ana i nga USA me Spain hei tangata-rua.

Ko te Ax-3 te miihana tuatahi mo te waka rererangi a te tangata me tetahi kaitirotiro rererangi a ESA. E whakaatu ana tenei i te tautoko a ESA mo te reanga hou o nga kaihōpara mokowhiti e whakamahi ana i te urunga arumoni ki te mokowhiti hei whakakaha i te ohanga Pakeha me te ahu whakamua i te matauranga ki tua atu o te Ao.

Ko etahi atu o nga kaihopu mo te miihana Ax-3 ko Walter Villadei, he kororaera o te Ope Taua Rererangi Itari me te kaiurungi, me te Tohunga Mihana a Alper Gezeravci no Türkiye. He nui te wheako o nga kauhoe e toru ki te rere me te mahi i roto i nga ope rererangi o to ratau motu.

Ko te whai waahi a ESA ki tenei kaupapa e whakaatu ana i te kaha o te umanga ki te tautoko i ona whenua mema me te whakatairanga i nga mahi tere, nga wa poto e whakaputa ana i te maatauranga pai, te toro atu, te matauranga, me nga painga mo te ao. Ko te kaupapa Ax-3 e tika ana kia huri ke, ka tuu i nga iwi Pakeha hei pionia i roto i te umanga mokowhiti arumoni ka puta.

Ka whakarewahia e te roketi SpaceX Falcon 9 te Ax-3 i runga i te waka mokowhiti SpaceX Crew Dragon mai i te Kennedy Space Center o NASA i Florida, USA. Kia u ki te ISS, ka noho a Marcus ki te 14 ra ki te whakahaere rangahau moroiti me nga mahi matauranga.

I tenei wa kei te haere a Marcus i tetahi kaupapa whakangungu kaha i Europe, USA, Canada, me Japan ki te whakarite mo te misioni. Ka taea te whai i tana haerenga i runga i te blog Exploration a ESA, X, me Instagram.

Puna: ESA (European Space Agency) me Axiom Space