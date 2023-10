Nga Molekuli Pērā i te Peptide i Kitea i te Ao: Te Whakakitenga i te Taketake o te Ora

By

Ko nga mahinga hou i roto i te mapi maataki kua kitea te noho mai o nga ngota ngota rite ki te peptide i te ao, e whakamarama ana i te takenga mai o te oranga. I whakamahia te telescope IRAM 30m ki te whakahaere i nga tirohanga mapi o nga ngota ngota rite-peptide matua e rua, HCONH2 me CH3CONH2, i roto i te matatini Sagittarius B2 (Sgr B2).

Ma te wetewete i nga whakawhitinga e whitu o te HCONH2 me nga whakawhitinga e rima o CH3CONH2, kua taea e nga kaiputaiao te mapi i te tohatoha mokowhiti o enei ngota ngota me te whakatau tata i te pāmahana whakakorikori me te kiato o te pou i roto i te kopaki ngota o Sgr B2. Kua whiwhihia enei raraunga ma nga hoahoa hurihuri.

He mea tino nui nga kitenga i te mea ko HCONH2 me CH3CONH2 nga ngota ngota peptide ngawari e rua, he hononga tata ki nga poraka hanga o te oranga. Ko te noho mai o enei ngota ngota i roto i te ao e whakaatu ana ko nga tikanga e tika ana mo te hanganga o te ora ka nui ake pea i nga whakaaro o mua.

E ai ki te tātaritanga he rerekee te pāmahana o te HCONH2 puta noa i te kopaki ngota o Sgr B2, e whakaatu ana i nga tikanga matū uaua kei tenei rohe. I tua atu, na roto i te whakaaro he rite tonu te pāmahana whakakorikori ki a HCONH2, kua tatauhia e nga kaiputaiao nga kiato pou o CH3CONH2.

Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi rangahau hou ki te takenga mai o te oranga, ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga raraunga nui kia maarama ake ai ki nga mahi matū ka puta i te ao. I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, ko etahi atu maataki maataki me te wetewete i nga ngota ngota rite ki te peptide i roto i nga rohe rereke ka kitea etahi atu tirohanga whakahihiri ki nga poraka hanga o te ao.

Pātai Auau

P: He aha nga momo peptide-rite?

Ko nga ngota ngota rite ki te Peptide he ngota pararopi e rite ana ki te hanganga taketake o nga peptides, he waahanga nui o nga pūmua me te whai waahi nui ki nga tukanga koiora.

P: I pehea te kitea o enei ngota ngota rite ki te peptide?

I mahia nga tirohanga maapeta o HCONH2 me CH3CONH2 ma te whakamahi i te IRAM 30m telescope ki te Sagittarius B2 (Sgr B2) matatini. He maha nga whakawhitinga o enei ngota ngota i wetewetehia ki te mapi i o raatau tohatoha mokowā me te whakatau tata i te pāmahana whakaihiihi me te kiato o te pou.

P: He aha te tikanga o tenei kitenga mo te takenga mai o te oranga?

Ko te ahua o nga ngota ngota peptide-rite ki te ao e whakaatu ana ko nga tikanga e tika ana mo te hanganga o te ora ka nui ake pea i nga mea i whakaponohia i mua. Ko tenei kitenga e tino mohio ana ki nga mahi matū ka puta i te ao, ka whai waahi ki te maarama ki te takenga mai o te ao.