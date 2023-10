Mills CNC Whakaaturanga SYNERGi Pirimia Pūtau i FANUC Open House

Ko Mills CNC, te kaitoha motuhake o DN Solutions 'me nga taputapu miihini Zayer i te UK me Ireland, kei te whakaatu i te SYNERGi Pirimia te hanga aunoa i te huihuinga whare tuwhera FANUC i whakahaerehia mai i te 14-16 Noema. Ko tenei whakaaturanga e whakaatu ana i te tohungatanga o Mills CNC hei kaiwhakarato matua mo nga punaha automation ki nga kaihanga waahanga.

Ko te pūtau SYNERGi Pirimia he otinga whakangao aunoa i hangaia hei whakarei ake i te hua me te whai hua. Ka whakauruhia e ia nga robots FANUC, nga taputapu miihini, me etahi atu hangarau hou ki te whakatika i nga mahi whakaputa. Ko te pūtau e whakarato ana i nga kaihanga ki te ngawari ake, ka taea e ratou te whakaputa i nga waahanga kounga teitei me te iti o te wawaotanga a te tangata.

I te whare tuwhera FANUC, e whai ana a Mills CNC ki te whakaatu i nga kaha me nga painga o te SYNERGi Premier pūtau ki nga tohunga ahumahi me nga kaihanga whakatau. Ko te huihuinga he waahi ki te whakaatu i nga ahunga whakamua hou i roto i te miihini me te hangarau whakangao.

Kua whakapumautia e Mills CNC tetahi ingoa kaha mo te tuku otinga auaha ki te umanga whakangao. I te mea ko te kaiwhakarato motuhake o nga taputapu miihini DN Solutions 'me Zayer, ka whakawhiwhia e te kamupene nga taputapu o runga-o-te-raina me nga ratonga motuhake. Ko o raatau tohungatanga ki nga punaha automation matatau ka taea e nga kaihanga waahanga te arotau i a raatau mahi me te noho ki mua i roto i te umanga tere tere.

I roto i te katoa, ko te whakaaturanga o te SYNERGi Premier pūtau i te whare tuwhera FANUC e whakaatu ana i te kaha o Mills CNC ki te tautoko i te waahanga whakangao ma te whakarato i nga otinga aunoa. Na roto i ta raatau mahi tahi me nga kamupene rangatira-ahumahi penei i te FANUC, kei te haere tonu a Mills CNC ki te akiaki i nga mahi auaha me te whai hua ki te umanga whakangao.

Nga wehewehe:

– Pūtau whakangao aunoa: He punaha e whakakotahi ana i nga momo hangarau whakangao me nga waahanga miihini hei arotau i nga tikanga whakaputa.

– Kaihanga Waahanga: He kamupene e whakaputa ana i nga waahanga takitahi, i nga waahanga ranei mo nga hua nui ake ranei.

