Te Whakarereke i te Whanonga a te Maama: Nga Paanga Pseudogravity i roto i nga Tioata Whakaahua

He nui te ahunga whakamua a nga kairangahau ki te raweke i te marama me te mea kei te pa ki nga paanga o te taikaha. I whakaputaina i roto i te hautaka Physical Review A i te 28 o Hepetema, 2023, ka whai paanga enei kitenga ki te optics, rangahau rauemi, me te whakawhanaketanga o nga korero 6G.

Kua roa te ariā o Albert Einstein mo te whakawhanaungatanga ka taea e nga mara kiripapa te whakarereke i te ara o nga ngaru hiko, tae atu ki nga ngaru hiko marama me te terahertz. Ko te whakaaro o nga Kairangataiao ka taea e nga tioata whakakino i te rohe hiko o raro te whakataurite i nga paanga o te kaha, ka puta he ahuatanga e kiia nei ko te pseudogravity.

Ko te roopu o nga kairangahau i aratakina e Ahorangi Kyoko Kitamura mai i te Kura Paetahi mo te Hangarau i te Whare Wananga o Tohoku i haere ki te tirotiro mena ka taea e te korikori o nga maatai ​​i roto i nga tioata whakaahua te whakaputa i enei paanga pseudogravity. Ko nga tioata Photonic he mea ahurei e taea ai e nga kaiputaiao te whakahaere me te whakahaere i te whanonga o te marama i roto i nga tioata, hei "kaiwhakahaere waka" mo te marama.

Na roto i te whakaurunga o te whakakorikori reanga, e tohu ana i te rereke haere o te mokowhiti o nga huānga i roto i nga tioata whakaahua, i taea e nga kairangahau te whakarereke i te hanganga roopu whakaahua o nga tioata. Ko te hua o tenei, ka whai nga kurupae marama i nga huarahi kopikopiko i roto i nga tioata, he rite ki te ara o te marama e haere ana i tetahi mea arorangi nui ano he poka pango.

I whakamahia e nga whakamatautau he karaihe whakaahua-kore-kirika me te 200 micrometers me nga ngaru terahertz. I angitu te whakaatu i te paheketanga o enei ngaru, he rite ki te ahua o te kaha te whakapiko i nga huarahi o nga mea.

Ko te Ahorangi Tuarua a Masayuki Fujita mai i te Whare Wananga o Osaka i kii ko te urungi kurupae i roto i te waka rererangi e kitea ana i roto i te awhe terahertz ka whai tono ki nga whakawhitiwhiti 6G. I tua atu, ko enei kitenga e whakaatu ana me pehea e taea ai e nga tioata photonic te whakamahi i nga paanga o te kiripapa, e para ana i te huarahi mo te ahu whakamua i roto i te ahupūngao graviton.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou i roto i te mara o nga mahi optics me te rangahau rauemi, me te tuku i nga ahunga whakamua i roto i nga hangarau korero. Ma te whakarerekē me te whakahaere i te whanonga o te rama ma te whakamahi i te whakakorikori kurupae i roto i nga tioata whakaahua, ka taea e nga kaiputaiao te whakatuwhera i etahi atu mohiotanga ki te ahua taketake o te marama me te ao.

Tohu Tuhipoka:

Nanjyo, K., et al. (2023) Te paheketanga o nga ngaru hiko ma te pseudogravity i roto i nga tioata whakaahua kua pahekeheke. Arotake Tinana A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Puna: Te Whare Wananga o Tohoku