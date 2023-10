Ko te Mihana-2 Mars Orbiter: Te Tirotiro i Mars me nga Utauta Kaha

Kei te whakarite a Inia mo tetahi atu tohu nui mo te torotoro mokowhiti me te Mars Orbiter Mission-2 e haere ake nei, e mohiotia ana ko Mangalyaan-2. Ko tenei misioni ka uru ki te maha o nga utu putaiao, kei ia waahanga o nga waahanga whanaketanga.

Ko tetahi o nga utu nui ko te Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ka whai waahi nui ki te whakapumau i te noho o nga whakakai Martian whakapae me te hura i te puna o te puehu. I ahu mai pea te puehu i nga marama enigmatic o Mars, Phobos me Deimos. Ma te mohio ki te takenga mai o tenei puehu ka nui nga korero mo nga mahi a-whenua i Mars.

Ko tetahi atu utu nui ko te Whakamatau Radio Occultation (RO), ka aro ki te ine i nga whakaahua koretake me te kiato irahiko i roto i te hau Martian. Ma te whakamahi i te tuku miihini ngaruiti, ko te whainga o tenei whakamatautau kia hohonu ake te maarama ki te hanga me te whanonga o te hau. He mea nui enei korero mo te ako i nga ahuatanga o te rangi me nga ahuatanga o te rangi i Mars.

Ko te misioni Mangalyaan-2 ka whakaatu ano i te Energetic Ion Spectrometer (EIS), ka tātari i nga matūriki kaha i roto i te taiao o Martian. Ma tenei ka awhina i nga kaiputaiao ki te ako i te pahekoheko i waenga i te hau o te ra me te hau o Martian, e whakamarama ana i te papa autō o te ao me ona paanga ki te hau.

I tua atu, ka mauhia e te misioni te Langmuir Probe me te Whakamatau Mahinga Hiko (LPEX). Ko enei taputapu ka ine i nga papa hiko me te kiato plasma i roto i te Martian ionosphere, e whakarato ana i nga raraunga nui mo te hau o runga me tana taunekeneke ki te hau o te ra.

Ko te Mars Orbiter Mission-2 he oati nui mo te whakawhanui i o maatau mohiotanga mo te Paparangi Whero. Ma te whakamahi i enei utu kaha, ka whai a ISRO ki te kohi raraunga nui mo te hau o Martian, te puehu, me te ionosphere. Ko nga mohiotanga i riro mai i tenei misioni ka whai waahi ki to maatau mohio ki nga tikanga a-whenua me te hau o Mars.

Nga wehewehe:

1. Utauta: Nga taputapu, taputapu ranei e mauhia ana e te waka mokowhiti hei mahi i nga mahi putaiao, hangarau ranei.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): He utunga pütaiao e whai ana ki te whakau i te noho tonu o nga mowhiti Martian me te ako i te takenga mai me te hanganga o te puehu.

3. Te Whakamatau Reo Irirangi Occultation (RO): He utu utu e ine ana i nga whakaahua koretake me te kiato irahiko i roto i te hau Martian ma te whakamahi hangarau ngaruiti.

4. Energetic Ion Spectrometer (EIS): He taputapu pütaiao e wetewete ana i nga matūriki hihiko i te taiao o Martian.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): Nga taputapu e ine ana i nga papa hiko me te kiato plasma i roto i te ionosphere o Martian.

Rauemi:

– ISRO (Indian Space Research Organisation)