Te tirotiro i nga mea kaore i mohiotia: nga ahuatanga ahurei o Mangalyaan-2

Kei te whakareri te Indian Space Research Organization (ISRO) mo tana misioni tuarua ki Mars, he mahi whakamiharo ka tae mai i te iwa tau i muri i tana omionga angitu tuatahi huri noa i te Whero Whero. I tenei wa, he waahi nui te waahi o te waa, na te mea ka taea e te miihana tuarua, a Mangalyaan-2, kia piki ake i roto i te matauranga me te hangarau.

He rite nga whaainga a Mangalyaan-2 me ona mua, e whai ana ki te aro ki nga ahunga whakamua hangarau i roto i te hoahoa waka mokowhiti, te whakarewatanga, te whakauru orbit Mars, me nga mahi-a-orbit. Heoi, ko te mea e wehe ana i tenei misioni ko tana aro ki te whakahaere rangahau hohonu mo te taiao me te hau o Mars.

Ko te whainga o Mangalyaan-2 ko te wetewete i nga mea ngaro e huna ana i roto i te hau o Martian me te mohiotanga hohonu atu ki te hanganga o te ao me tona kaha ki te tautoko i te oranga. Ko nga kaiputaiao ISRO he maha nga matauranga me nga wheako i whakawhiwhia mai i te misioni tuatahi, kaore e kore ka awhina i a raatau ki te whakatutuki i enei whaainga.

Ahakoa i whakaatu te miihana tuatahi o Mars i te kaha o Inia ki te eke angitu ki te orbit Mars, ko te whai a Mangalyaan-2 ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga putaiao mo te ao me te whakarite kia tika ake te kohinga raraunga. Ko nga taputapu puiao matatau me nga pukoro ka eke ki runga i te waka mokowhiti, e taea ai te tātari me te tirotiro.

Na te ahu whakamua o te hangarau me te maarama ake mo Mars, kua rite a Mangalyaan-2 ki te whai waahi nui ki te matauranga o te hapori putaiao o te ao mo te Papa Whero. I te mea kei te haere tonu nga mahi ki te ahu whakamua i te torotoro tangata, me te arai pea i te huarahi mo nga mahi a meake nei, ko te miihana tuarua o Maehe a Inia ka tu hei tohu mo te kaha o te whenua ki te pana i nga rohe o te torotoro mokowhiti.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te rereketanga o Mangalyaan-2 mai i te misioni tuatahi?

Ko Mangalyaan-2 he pai ake mo te matauranga me te hangarau i whakaritea ki te misioni tuatahi. Ko te whai ki te whakahaere rangahau hohonu mo te taiao me te hau o Mars, hei whakawhānui ake i to maatau mohiotanga putaiao mo te ao.

2. He aha nga whainga o Mangalyaan-2?

Ko nga whainga o Mangalyaan-2 ko te ahunga whakamua hangarau i roto i te hoahoa waka mokowhiti, te whakarewatanga, te whakauru orbit Mars, me nga mahi o-orbit. I tua atu, ko te kaupapa e whai ana kia hohonu ake te maarama ki te hau o Martian me te tirotiro i te hanganga o te ao.

3. Ka pehea te whai a Mangalyaan-2 ki te matauranga putaiao?

Ka whai taonga a Mangalyaan-2 me nga taputapu matatau me nga pukoro hei kohi raraunga tika me te matawhānui mo Mars. Ko enei raraunga ka whai waahi nui ki te maaramatanga o te hapori putaiao o te ao mo te Papa Whero me te para i te huarahi mo nga misioni a meake nei.

4. He aha ta tatou e tumanako mai i te misioni tuarua a ISRO ki Mars?

Ko te misioni tuarua a ISRO ki Mars, Mangalyaan-2, e tohu ana i te kaha o Inia ki te torotoro haere me te mohio ki nga mea ngaro o Mars. Na te ahu whakamua i roto i te hangarau me te maaramatanga nui ki te ao, ka taea e tatou te tumanako kia tika ake te kohinga raraunga me nga tirohanga puiao nui.