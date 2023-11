Tuhinga Hou: Te huraina i tetahi ahuatanga kino: Ko te kitenga o nga kuri kua warewarehia, he mea whakatewhatewha.

I puta mai tetahi aitua ohorere ki Fayetteville, i te wa i whakarewahia e nga mana whakahaere he whakatewhatewha mo te ahua pouri o nga kurī mate kore e whitu i kitea i roto i tetahi whare noho i Kaywood Drive. I hopukina e tetahi hoa noho maaharahara nga whakaahua me nga riipene whakaata i te mutunga ka arahi mai a Cumberland County Animal Services ki te waahi. Ko te mea pouri, kotahi te kurī i kitea kua mate, ko tetahi atu i mate i te tangata na te kino o tona ahua. Ko nga kararehe e rima e toe ana i whakaatu i nga tohu whakamataku o te kore kai me te tohu kua pangia e te mate parvovirus.

Ko te Kaiwhakahaere Ratonga Kararehe a Cumberland County a Elaine Smith i kii te awangawanga mo te kore e arohia me nga tupono ka pa ki te parvovirus. "I tino mate nga kuri, a he tino pouri te kite i te ahua o to ratau noho. Kei te tino awangawanga matou mo te parvovirus, na te mea ko nga kararehe katoa e pa ana ki taua rawa ka tupono," ta Smith. Heoi ano, ko te take motuhake i mate ai te kurī kua mate kare tonu i te tino kitea, na te mea ka whakararu i nga mahi rangahau.

Kei te kaha te arotake a nga mana whakahaere mehemea ka tukuna he whakapae hara ki te tangata nana i tiaki enei kararehe. I te wa ano, kua tukuna e Cumberland County Animal Services tetahi tohutohu tino nui, e akiaki ana i nga tangata kua whiwhi kararehe mai i te kainga ki te rapu wawe i tetahi arotakenga matawhānui mai i tetahi rata kararehe whai raihana. Ko te tikanga o tenei mahi whakatupato he tautuhi i nga tuku huaketo pea me te aukati i te horapa atu ki etahi atu kararehe.

Ko tenei ahuatanga pouri e whakaatu ana i te hiranga o te mana pupuri poaka me nga hua kino ka puta mai i te kore e aro. Ma te tohatoha i enei aitua pouri, e tumanako ana matou ki te whakaara ake i te maaramatanga mo te hiranga o te whakarato tiaki tika me te aro ki o maatau hoa waewae wha. Kia hono tatou ki te tautoko i nga whakahaere e whakapau kaha ana ki te whakaora me te whakaora i nga kararehe e mate ana i te warewaretanga me te tukino, me te whakarite kia whiwhi ratou i te aroha me te manaaki e tika ana mo ratou.

Pātai Auau

He aha te parvovirus?

Ko te Parvovirus he mate huaketo tino kaha e pa ana ki nga kuri, ina koa ki nga kuri. Ka whakaekea e ia te kopa gastrointestinal, ka puta nga tohu kino penei i te ruaki, te korere, me te matewai. Ki te kore e rongoatia, ka mate te parvovirus.

Me pehea taku tiaki i taku kuri mai i te parvovirus?

Hei whakamarumaru i to kuri mai i te parvovirus, whakarite kia whiwhi ia i nga werohanga tika, ina koa i te wa e tamariki ana ia. Whakawhāitihia te whakapā atu ki ngā kurī kāore i te mōhiotia, kare anō i werohia, ka mau tonu ki ngā tikanga akuaku, pēnei i te whakaweti mate i ia wā o tō rātou taiao noho.

Me aha ahau ki te whakapae ahau he parvovirus taku kuri?

Ki te whakapae koe kua pangia to kuri ki te parvovirus, he mea nui kia rapu wawe koe ki te tiaki kararehe. Ko te mate wawe me te maimoatanga ka tino pai ake te tupono ki te whakaora.