Te Whakapā: I Angitū te Waea a nga Kairangahau ki te Waea i nga Riipene Karepe takitahi

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau o te Whare Wananga o Illinois Urbana-Champaign he tikanga mo te "wiring up" graphene nanoribbons (GNRs), he karaehe o nga rauemi ahu-tahi, he mea nui pea ki te whakahiato i nga taputapu miihinihikohiko. I hangaia e te roopu nga hoapaki whakarewa-nanomera-tauine ki runga i nga GNR takitahi ma te whakamahi i te tuhi tika-tuhi-tuhi matawai moroiti karapa (STM). Ka taea e tenei tikanga te hanga tika o nga hoapaki whakarewa ki nga GNR motuhake, me te akiaki i te mahi taputapu e hiahiatia ana mo te mahi transistor.

Ko te Graphene, he paparanga ngota waro kotahi-ngota-matotoru, kua roa e kiia ana he rauemi hiko tere tere me te kaha ki te whakakapi i te silicon. Heoi ano, ko te graphene ake ehara i te semiconductor. Hei whakakorikori i nga ahuatanga semiconductor i roto i te graphene, me hanga kia iti rawa, kia hangaia ranei ki etahi ahua motuhake, penei i nga riipene. I roto i tenei rangahau, i whakahiatohia nga GNR tika-ngota, a i pai te hanga o nga hononga whakarewa.

I whakamahia e te roopu he karu karurangi karapa ki te matawai i te mata me te tautuhi i nga GNR. I te wa i kitea he GNR, ka whakamahia e nga kairangahau te kurupae irahiko i roto i te STM ki te whakaoho i te waipara whakarewa me te hanga i nga waea. Ko tenei tikanga waea tika i whakaaetia mo te hanga mana o nga hononga whakarewa ki nga GNR. I kitea ano e nga kairangahau i rereke te ahua hiko o nga GNR i te wa i whakamahia ai nga hononga whakarewa, e whakaatu ana i te kaha ki te whakarereke i o raatau taonga.

Ko tetahi painga o tenei tikanga ko te whakahaere i roto i te taiao korehau ultra-tiketike, me te whakarite kia noho kore nga taonga mai i nga poke o te hau ka taea te whakaheke i te mahi o te taputapu. Ko te mahi e whai ake nei mo te roopu rangahau ko te hanga i tetahi transistor mahi ma te whakamahi i nga GNR hangaia me te ine i ona ahuatanga.

Ko tenei pakaruhanga i roto i te waea waea a nga GNR takitahi ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakawhanaketanga o nga taputapu hiko tere-tere me te whakatuwhera i te huarahi mo nga ahunga whakamua i roto i te hangarau-a-graphene.

Source: Te Whare Wananga o Illinois Grainger College of Engineering