Ko nga Kairangahau i whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga graphene nanoribbons (GNRs), he karaehe o nga rawa ahua kotahi e whakaatu ana i te oati mo te whakamahi i nga taputapu miihinihikohiko. I whakamahia e te roopu he mahi tuhi-a-tuhi-tunneling tunneling microscopy (STM) ki te hanga i nga hononga whakarewa-nanomera ki runga i nga GNR takitahi, ka taea te whakahaere i o raatau taonga hiko.

Ko te Graphene, he paparanga ngota waro kotahi-ngota te matotoru, kua arohia hei taonga hiko tere tere. Heoi, ko te korenga o nga ahuatanga semiconductor he herenga. I roto i tenei rangahau, i hangaia nga GNR tika-a-ngota, a, i pai te hanga o nga hoapaki whakarewa, me te whakaawe i nga mahi e tika ana mo te mahi transistor.

I whakamahia e nga kairangahau tetahi tikanga e pa ana ki te karu karurangi karapa ki te matawai i te mata me te tautuhi i nga GNR e tika ana. I te kitenga o te GNR, ka puta te waipara whakarewa ma te whakamahi i te kurupae irahiko hei hanga waea. Ko tenei tikanga mo te waea waea i nga GNR i kitea he tino tika, he iti ake te maarama i nga tikanga o mua.

Ko tetahi painga o tenei tikanga ko te mahi i roto i te taiao korehau ultra-tiketike, te whakarite i te ma o nga rawa me te aukati i te kino o te mahi taputapu. I kitea ano e nga kairangahau na te whakauru i nga hononga whakarewa ki runga i nga GNR, i whakarereketia nga ahuatanga hiko o nga GNR. Ka taea tenei "doping" o nga GNR ma te whakatakoto i nga momo konganuku rereke, e whakarato ana i te huarahi ki te whakarite i nga ahuatanga o nga GNR me te kore e hiahia mo nga tauhohenga matū.

Ko te mahi e whai ake nei mo nga kairangahau ko te hanga i tetahi transistor mahi ma te whakamahi i tenei tikanga me te ine i ona ahuatanga. Ko te whakawhanaketanga o te tikanga tika me te pono mo te hanga hononga whakarewa ki nga GNR motuhake ka whakatata atu tatou ki te mohiotanga o nga taputapu miihini hiko e whakamahi ana i nga riipene graphene.

Puna: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)