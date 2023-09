Te Whakamaramatanga i nga Whakamiharo Matawhenua i te Arctic: Te Svalbox Digital Model Database

Ko te Svalbox Digital Model Database (DMDb) he putunga raraunga a-rohe hou e tuku ana i nga kaiputaiao ki te uru atu ki nga tauira putanga matihiko (DOMs) mai i te motu mamao o Svalbard. I whakaputaina i roto i te hautaka Geosphere, kei roto i te papaarangi raraunga i tenei wa 135 DOM, e whakarato ana i nga raraunga mai i te 114 km2 o tenei waahi uaua ki te uru atu.

Ko nga DOM he whakaaturanga mamati ahu-toru o nga waahanga whenua kua huri i nga rangahau rangahau matawhenua hou. Ko te Svalbox DMDb e whakauru ana i enei tauira ki etahi atu raraunga matawhenua, tae atu ki te 3D drone footage, e tuku ana i nga kaiputaiao he tirohanga matawhānui mo nga hanganga whenua i tenei rohe ahurei.

Ko te Svalbox DMDb e tu mai ana mo tana piri ki nga tikanga FAIR (ka kitea, ka taea, ka taea te mahi, ka taea te whakamahi ano), te tikanga ko nga raraunga me nga metadata e tohatohahia ana i roto i te paataka ka ngawari te kimi, te uru, me te whakamahi e etahi atu kairangahau. Kei ia urunga i roto i te paataka raraunga he raraunga whakauru mata me nga raraunga whakaputanga tukatuka me te DOI mo te whaiwhai me te whakahua.

He mea tino nui tenei putunga korero mo nga kaiputaiao e mahi ana i Svalbard, tae atu ki nga kaupapa ako. Ko nga tauira putanga mamati e whakaratohia ana e te Svalbox DMDb ka whakaroa i te wa o te mara mo nga wa katoa ka taea te uru ki nga waahi kaore e taea te uru atu na roto i nga mahi o mua. Ko tenei ka awhina i nga kairangahau ki te whakarite kia pai ake mo nga haerenga me te whakanui ake i o raatau mohiotanga ki te whenua o Arctic e huri tere nei, e pa ana ki nga huringa nui na te heke o te hukapapa.

Ko tetahi tauira rongonui kua tohua ki te pepa Geosphere ko te tohu a Festningen, ko Svalbard anake. E 400 miriona tau te roa o tenei miiharo matawhenua me te tuku i tetahi stratigraphy poutū ahurei puta noa i te whitinga 7 kiromita. Ko te Svalbox DMDb e pupuri ana i enei rekoata matawhenua i roto i te waa-waahi, me te whakapumau i te hiranga putaiao mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Ko te Svalbox DMDb kei te piki haere tonu i te mea ka taapirihia nga DOM ki te papaa raraunga. Ko te wateatanga o enei tauira matihiko kua puta kee nga mahi tahi me nga whakaputanga, e whai waahi ana ki te ahu whakamua o te rangahau putaiao i te motu o Svalbard.

Rauemi:

– Betlem, P. et al. (2021), Te whakarorohiko i te urunga ngiha ki Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1