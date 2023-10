Ko nga kainoho i te raki o Poipiripi i pohehe i te kanapa o te rama karaka whai muri i te haruru nui i puta i mua i te 9pm i te Wenerei. Ko nga rekoata o te aitua i horahia ki runga i nga paapori paapori, ka mau i te wa i kite ai tetahi kainoho o Doreen i te ahuatanga i a ia e tango ana i tetahi mea mai i tana motuka. I te hiahia ki te oro, ka anga atu ia ki te tiriti ki te tirotiro i te takenga mai.

E ai ki a Sean Scanlon, he tangata noho no Doreen, he rereke te ngangau ki nga mea katoa i rongohia e ia. "I wiri tenei i te whenua, a ka peia e ia nga hoa noho tata ki o raatau kaainga," ko tana korero ki a 7NEWS. Ehara i te mea ko Doreen anake te puhipuhi, na te mea ko nga kainoho i Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, me Doncaster i kii ano i rongo i te tangi nui.

Ko nga mana whakahaere me nga tohunga o te waahanga mokowhiti kua noho pohehe i te huihuinga, i te mea kaore he mahi meteorite i kitea i te rohe. Ko Geoscience Ahitereiria karekau he mahi rū whenua, karekau hoki i kitea e te kamupene hiko AusNet he pahūtanga, he kino ranei. I whakapumau te kawanatanga o Wikitoria karekau he paopaotanga kore mana i te keri keri tata, i nga mahi rori e haere tonu ana.

Ehara tenei i te wa tuatahi i pa mai ai te ahua penei ki Wikitoria. I te marama o Hereturikōkā, ka kitea he pōro o te marama i te taha o te pupuhi nui i te rangi. I muri mai ka whakatauhia e te tari mokowhiti ko te mea he parapara mai i te roketi Soyuz-2 Ruhia ka uru ano ki te hau o te Ao.

Ko te take o te rama ngaro me te paoho i te raki o Poipiripi kare tonu i te mohiotia, ka waiho nga tohunga me nga kainoho e hikaka ana ki te rapu whakautu. Kei te haere tonu nga mana whakahaere ki te whakatewhatewha i te aitua kia kitea ai te takenga mai me te ahuatanga.

Rauemi:

– 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

– Sunrise/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411