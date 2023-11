Ko te heke mai o te MRI: Te Whakanui i te Hangarau AI Whakapono

Ko te mohiotanga horihori (AI) kua noho hei taputapu tino nui i roto i nga whakaahua rongoa hou, e huri ana i te waahi o te taatai. He kairangahau rongonui, a Mahdi Soltanolkotabi, kua whakawhiwhia ki te Tohu Kaihanga Hou a te Kaiwhakahaere NIH mo ana mahi whakamohiotanga ki te whakatairanga i te hangarau AI pono i roto i te Whakaata Whakaata Whakaoho (MRI).

Ko te MRI he tikanga whakaahua kore-ahuru e whakamahia whanuitia ana i roto i nga mahi hauora ki te tiro i nga hanganga o roto o te tinana me te awhina ki te tarai i nga momo ahuatanga. Heoi ano, ko te whakamaoritanga MRI tuku iho e whakawhirinaki nui ana ki nga tohunga irirangi, na te mea ka pau te wa o te mahi me te he o te tangata. Koinei te waahi ka uru mai te tono a AI, e whakaatu ana i te otinga pai hei whakarei ake i te tika me te whai hua o te tātari MRI.

Ko te rangahau a Soltanolkotabi e arotahi ana ki te whakawhanake i nga algorithms AI e kaha ana ki te tarai takitahi i nga raraunga MRI. Ma te whakangungu i enei algorithms mo te maha o nga karapa MRI, ka taea e ratou te ako ki te mohio ki nga tauira me te kite i nga kohikohi me te tino tika. Ehara tenei i te mea ka whakatere noa i te tikanga whakamaori engari ka whakawhiwhia ano hoki ki nga tohunga irirangi nga maaramatanga nui, e taea ai te whakatau tika ake.

I tua atu, ko nga mahi a Soltanolkotabi e whai ana ki te whakatika i tetahi take e haere tonu ana i roto i nga whakaahua rongoa a AI - te pono. Ko nga algorithms AI e tino ti'aturi ana ki nga raraunga e whakangungua ana ratou, a, ki te kore e oti ana nga raraunga, ka raru pea nga hua. Ki te hinga i tenei wero, kei te mahi a Soltanolkotabi ki te whakawhanake i nga algorithma pakari ka taea te urutau ki nga rereketanga me nga herenga o nga raraunga, me te whakarite i nga mahi pono puta noa i nga taupori kanorau.

I te mea kei te tipu haere tonu te tono mo nga whakaahua rongoa tika me te pai, ko te whakaurunga o te hangarau AI ki roto i te MRI ka mau te oati nui. Ma te rangahau auaha a Soltanolkotabi, he pai ake te ahua o te MRI kei te heke mai, e taea ai e nga tohunga hauora te whakatau i nga tohu tino tika me te pai ake o te tiaki turoro.

FAQ

Q: He aha te AI?



A: AI, Artificial Intelligence ranei, e pa ana ki te whakawhanaketanga o nga miihini mohio e kaha ana ki te mahi i nga mahi e hiahia ana kia mohio te tangata.

Q: Me pehea te mahi MRI?



A: Ko te MRI (Whakaahua Ataahua Whakaoho) ka whakamahi i nga mara autō kaha me nga ngaru reo irirangi hei whakaputa i nga whakaahua taipitopito o nga hanganga o roto o te tinana.

Q: He aha te kaupapa o te Tohu Innovator Hou a te Kaiwhakahaere NIH?



A: Ko te Tohu Innovator Hou a te Kaiwhakahaere NIH e whai ana ki te tautoko i nga kaiputaiao moata mahi auaha e whakatakoto ana i nga huarahi auaha me te kaha ki te whai paanga nui ki te rangahau koiora.

Q: He aha nga wero nui ki te tono AI ki nga whakaahua rongoa?



A: Ko nga wero matua ko te whakarite i te pono o nga algorithms AI ma te whakatika i nga paanui i roto i nga raraunga whakangungu me te whakawhanake i nga huringa ka taea te urutau ki nga rereketanga me nga herenga o nga raraunga.