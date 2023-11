Ko nga Pirihimana Porowini e rapu awhina i muri i te tahae uara-nui mai i te toa whakangahau o te rohe

Kei te toro atu a OPP ki te tonga o Georgian Bay ki te marea mo te awhina ki te whakaoti i te pakaruhanga mai i tetahi toa hokohoko rongonui i Midland. I nga rangi whakataa, ka taka a Event Horizon Hobbies i te tiriti o King i te tahae i te po kotahi, na reira i whakautu wawe mai nga mana whakahaere.

E ai ki te ripoata a nga pirihimana, i uru angitu nga kaipatu ki te toa ma te pakaru i te tatau karaihe o mua i te 2:30 i te ata Ka tae ki roto, ka oma atu ratou me te nui o nga Kaari Magic, he waahanga e tino rapuhia ana o te taonga rongonui. Maama: Te Keemu Huihuinga. Ko nga kaari i tahaetia e kiia ana neke atu i te $20,000 te utu.

Ka akiakihia e te hunga whakahaere ture a-rohe te tangata e mau ana i nga korero e pa ana ki te toihara kia haere mai ki mua. Ka akiakihia nga tangata takitahi ki te whakapā tika atu ki te OPP i (888) 310-1122, ma te imeera ranei [email protected] Ka taea ano e ratou te toro atu ki nga Crime Stoppers ma te waea atu (800) 222-TIPS (8477) me te tuku korero ma te ipurangi ma te whakatapu. hongere.

Ko te tahae mai i te Takahanga Horizon Hobbies ehara i te mea he nui nga mate putea mo te toa engari kua raru ano te hapori petipeti o te rohe. Maamaa: Ka whakawhirinaki te hunga kaingākau ki te Huihuinga ki nga umanga rongonui penei i te Takahanga Horizon Hobbies ki te pai ki a raatau mahi whakangahau me te hono atu ki o hoa kaitakaro. Ko te aitua hei whakamaharatanga mo te hiranga o te noho mataara me te tautoko a te hapori ki te aukati i nga mahi taihara.

FAQ:

Q: He aha nga Kaari Magic?

A: Ko nga Kaari Magic he kaari kohi ka whakamahia i roto i te keemu kaari hokohoko rongonui e kiia nei ko Magic: The Gathering. Kei roto i enei kaari nga momo ahuatanga, nga makutu, me nga pukenga ka taea e nga kaitakaro te whakamahi rautaki ki te whakataetae tetahi ki tetahi.

P: Kei hea e taea ai e au te tuku korero mo te hara?

A: Mena kei a koe etahi korero hei awhina i te whakawakanga, whakapaa atu ki te OPP i (888) 310-1122, imeera ranei ki a [email protected] I tua atu, ka taea ano e koe te toro atu ki nga Crime Stoppers ma te waea atu (800) 222- TIPS (8477) te tuku ranei i o korero ma o raatau turanga ipurangi.