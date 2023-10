He Tikanga Atahanga Tere me te Hohonu Mo Nga Roo Kiore Ora

By

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau o te FAS Center for Advanced Imaging tetahi tikanga tere me te pai ake mo te whakaahua i te hohonutanga o nga roro kiore ora. Ko nga tikanga atahanga tuku iho, penei i te moroiti fluorescence, he herenga ina tae mai ki te whakaahua hohonu i roto i te kiko na te marara o te roangaru. Heoi ano, na te hangahanga o te moroiti whakaahua-rua ka taea te roa o te roangaru o te marama ki te kuhu hohonu ki roto i te kiko.

Ahakoa e whai hua ana te moroiti whakaahua e rua, ka taea e ia te whakahihiko i tetahi tohu i runga i te kiko i te wa kotahi, ka puta he mahi puhoi me te wa roa. Ki te hinga i tenei herenga, ka whakatinanahia e nga kairangahau tetahi tikanga hou e kiia nei ko De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). Kei roto i te DEEP nga tohu whakaihiihi maha i runga i te kopa i te wa kotahi ma te whakamahi i nga tauira whakaoho i mua i te whakawaehere.

Ma te whakamahi i nga tauira whakaihiihi maha me te rapu i nga whakaahua maha, ka whakamahia he algorithm rorohiko ki te hanga ano i te ahua o te kounga teitei o te kiko. Ko nga hua ka puta mai i te DEEP ka whakatauritea ki nga hua i puta mai i te matawai matawai-a-rua-whakaahua moroiti. Heoi, e hiahia ana te DEEP ki nga rau whakaahua anake, kaua ki nga rau mano e hiahiatia ana mo nga tikanga matawai tohu.

Ma te whakamahi i te DEEP, i taea e nga kairangahau te whakaahua i nga roro kiore ora ki te hohonu o te 300 microns. Ko tenei tikanga he kaha ki te tere ake i te mahi whakaahua me te whakarato i nga kairangahau ki nga whakaahua taipitopito me te tika.

