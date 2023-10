Ko te Mahi a te Pūmua Lysosomal e hono ana ki te mate neurodegenerative

Ko nga Lysosomes, nga wahanga iti i roto i nga pūtau e mahi ana hei tuku para mo nga ngota ngota e matea ana te paheketanga, ka whai waahi nui ki te mahi o te pūtau me te hauora katoa. Ko te pakaru o te mahi pūmua lysosomal e hono ana ki nga momo mate neurodegenerative. Heoi, ko te maarama he pehea te whakarereketanga o nga ira ira mo enei pūmua e arai ai i nga mate he mea nui ki te whakawhanake maimoatanga hou.

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Pūtaiao, i kitea e nga kairangahau o te Whare Wananga o Stanford te mahi o te pūmua lysosomal e whakahekehia ana i roto i te mate neurodegenerative onge me te mate. I kitea e ratou ko tenei pūmua he mahi nui ki te whakahiato i te ngota ngota lipid e kiia nei ko bis(monoacylglycero)phosphate (BMP), he mea nui ki te whakawhanaketanga o te Alzheimer's, Parkinson's, me etahi atu mate neurodegenerative. Ko tenei pakaruhanga e kore noa e whakarato i te whainga mo te whanaketanga tarukino hou engari he wero ano hoki i te tirohanga tuku iho mo nga lysosomes i uru anake ki te pakaru ngota, i te mea kua kitea he whai waahi ki te hanga ngota.

Ko te kairangahau matua, a Monther Abu-Remaileh, me tana roopu kei te tirotiro i te raupapa o nga mate onge e pa ana ki te mate lysosomal. I tautuhia e ratou he ira e kiia nei ko CLN5 he take morearea mo te mate a Alzheimer. Ka whakawaeheretia e te ira CLN5 he pūmua me te mahi e kore e mohiotia, i akiaki nga kairangahau ki te ako i tana mahi. I te wa ano, i akohia e nga kairangahau tetahi lipid e kiia ana ko te BMP, e whakararu ana i nga mate neurodegenerative. I puta te pakaruhanga i te whakapae a tetahi kairangahau ko te pūmua i whakawaeheretia e te ira CLN5 ko te BMP synthase kua roa e rapuhia ana. I whakahaerehia e te roopu nga whakamatautau i whakapumau i tenei whakapae, i kitea ai te mahi o te pūmua.

Hei whakapumau i o raatau kitenga, i whakahaerehia e te roopu rangahau he whakamatautau "whakaora" i roto i nga pūtau me te huringa CLN5. Ma te whakarato i enei pūtau ki te CLN5 me te kore he rereke, kua whakahokia mai nga taumata BMP. Ko tenei whakamatautau i whakaatu tino taunakitanga ko te pūmua i tautuhia ko te BMP synthase.

Hei whakamutunga, ko te maarama ki te mahi o nga pūmua lysosomal me te pehea o o raatau huringa ki te mate he mea nui ki te whakawhanake maimoatanga hou mo nga mate neurodegenerative. Ko te kitenga o te mahi o tenei pūmua lysosomal ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whanaketanga raau taero me te wero i te maaramatanga o naianei mo nga lysosomes i roto i nga tikanga pūkoro.

Rauemi:

– Medoh, Uche et al. "Ko te whakahiatotanga BMP na roto i nga whākōkī e pā ana ki tawhiti e hono ana i nga mate rokiroki lysosomal pokapū me te peripheral." Pūtaiao, vol. 373, kahore. 6560, 2021.

– Whakaahuatanga: Te Whare Wananga o Stanford