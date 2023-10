Kei te Matakite te Kaingākau Astronomy ki te marama o Whiringa-a-nuku 2023

Kei te tatari marie te hunga kaingākau ki te rangi huri noa i te ao mo te rourou marama e haere ake nei kua whakaritea mo te 28 o Oketopa, 2023. Whai muri i te ruruhi marama penumbra i te timatanga o te tau, e oati ana tenei huihuinga tiretiera ka mau, ka miharo te hunga matakitaki. Ko nga rourou marama kua miharo te tangata mo nga rau tau, a kei te mau tonu te hiranga wairua i roto i nga momo ahurea.

Ka ata tirohia e nga tohunga wheturangi me nga kaiputaiao nga rourou marama kia mohio ai ki te punaha Papa-Marama me te mohio ki te taunekeneke i waenga i te mata o te marama me te hau o Papatūānuku. Ko enei huihuinga e tuku ana i te whakaaturanga tiretiera ahurei me te whakamihi e tino wawatatia ana e nga kaititiro whetu me nga kaingākau arorangi.

Ka timata te Eclipse Marama o Oketopa 2023 i te 11:31 PM i New Delhi ka mutu a te 3:36 AM i te Oketopa 29. I tenei wa, ka puta he wahanga marama i te wa e neke ana te marama i roto i te atarangi o te Ao. Ka kitea te eclipse mai i nga rohe rereke, tae atu ki Ahia, Russia, Awherika, Amerika, Europe, Antarctica, me Oceania.

I New Delhi, ka taea e nga kaititiro te kite i te haruru o te rangi tonga-uru. I tona teitei, ka noho te marama 62° ki runga ake i te paerangi. I Inia, ko te rourou teitei ka puta i te 1:45 AM, me te 12% o te mata o te marama ka rumakina ki te atarangi.

Ki te kite i te makutu o te haruru marama, ko te hunga kaingākau ki te arorangi me hikoi ki waho ka titiro ki te rangi. Ka taea e ratou te kite i nga huringa o te marama me te tae o te marama puta noa i te rourou.

Ko te Whiringa-a-nuku 2023 Partial Lunar Eclipse e oati ana he huihuinga tino whakamiharo, he whai waahi ahurei ki te miharo ki nga mea whakamiharo o to tatou ao. Ahakoa he tangata mohio koe ki te matakitaki, he tangata kaingākau noa ranei ki te rangi, kaua e ngaro te whai waahi ki te kite i tenei whakaaturanga whakahihiri o te rangi.

