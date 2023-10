Te Hiranga o Nga Eclipses Marama: He Matakitaki Tiretiera

Kua rite koe mo te whakaaturanga whakamiharo o te nui o te rangi? Kia mau ki a koutou ano he rourou marama, e kiia nei ko Chandra grahan, ka whakanui i te rangi i te Hatarei, Oketopa 28, ka haere tonu tae noa ki te Ratapu, Oketopa 29. Ka puta tenei ahuatanga whakamiharo i te wa e tu ana te Ao i waenganui i te ra kanapa me te Marama whakapohehe he whakamarumaru ki runga i te mata o te marama, e hanga ana i tetahi tirohanga whakamataku e mau ana i nga kaititiro rangi puta noa i te ao.

Whakaarohia tenei: Ko te whenua he ao whanui, ko te Ra e whiti ana te kanapa, ko te Marama hei awhiowhio. I te hekenga o te whenua ki te ara marama, ka pa te atarangi ki te Marama, ka huna i tona kanapa, ka ngaro te ahua o te hurihanga o nga tae.

E rua nga momo o te rourou marama e whakapouri ana i nga kaitirotiro:

1. Eclipse Marama Tapeke: I te wa o te rourou marama katoa, ka awhi katoa te whenua i te Marama, ka kapi i te pouri whakamataku. I te nuinga o nga wa ka koha te mata o te marama ki te karaehe whero, parahi ranei. I te hurihanga o te ra i roto i te hau o te whenua, ka marara nga roangaru poto, ka rere atu nga tae whero roa, ka awhi i te Marama me tona karu whakahihiri. Ko tenei ahua whakamiharo kua mohiotia ko te "marama toto."

2. Eclipse marama: I roto i tetahi wahanga marama, ko tetahi wahanga o te Marama ka tuku ki te atarangi o Papa. Ka rite pea ki te ngau i tangohia mai i te ao tiretiera, ki te whakaatu ranei i tetahi waahanga pouri whakapouri, ka taapiri atu i te whakakitenga o te marama.

Ma te tirotiro i nga korero motuhake, ka timata te haruru marama o te tau 2023 i te Hatarei, Oketopa 28, ka roa atu ki nga haora ata o te Rātapu, Oketopa 29. I Inia, ka tiimata te tiimata i te 11:31 PM a te Hatarei me ka roa mo te 1 haora me te 19 meneti, mai i te 1:05 AM ki te 2:24 AM i te Rātapu. I te tihi o te 1:05 AM, ka kite te Marama i te hohonutanga, te wahi marumaru o te marumaru o te whenua, e kiia nei ko te umbra, e huna ana i tetahi wahanga o tona mata ataahua.

Ko te ataahua o tenei huihuinga tiretiera ka whakanuia ehara i te Inia anake engari i nga rohe rereke puta noa i te Tukoi Rawhiti, tae atu ki Awherika, Europe, Asia, me etahi waahi o Ahitereiria. Ahakoa kei te ngaro te hunga matakitaki mai i Amerika i tenei huihuinga whakahirahira, ka whai waahi etahi wahanga o Brazil ki te kite i te mahi makutu i te wa e puta mai ana te Marama ki runga i te rangi.

P: He aha te rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama i te wa e noho ana te whenua i waenganui i te Ra me te Marama, ka tuku tona atarangi ki runga i te mata o te marama.

P: Ka pëhea te rourou marama katoa?

A: I te rourou marama katoa, ka kapi katoa a Papa i te Marama, ka puta tona ahua whero, parapara ranei na te tātaritanga o te ra e haere ana i te hau o Papatūānuku.

P: He aha te rourou marama?

A: I roto i te rourou marama, ko tetahi wahanga anake o te Marama ka hipokina e te marumaru o te whenua, ka puta mai he ahua tino ngau, he wahanga pouri ranei.

P: Ahea te rourou marama ka puta i te tau 2023?

A: E tupu te haapoheraa marama i te mahana maa 28 no atopa, e e tamau noa i te Sabati 29 no atopa.

P: Ka kitea te rourou marama i Inia?

A: Ae, ka kitea te eclipse marama ki nga wahi katoa o Inia, tae atu ki nga rohe o te Tai Rawhiti penei i Awherika, Europe, Asia, me etahi waahi o Ahitereiria.

