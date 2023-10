Me pehea te awhi i te makutu o te Eclipse marama

I te wa e hono ana te whenua, te marama, me te ra i tenei Oketopa, ka whakaritea he kaupapa whakamihi i te rangi—he rourou marama. Ko te marama e haere ana i roto i te marumaru o te whenua ka hanga he whakaaturanga whakamiharo, ka mau te marama ki te tae whero-parauri. Ka kitea tenei ahuatanga tiretiera mai i nga waahi maha o te ao, tae atu ki Ahia, Ruhia, Awherika, Amerika, Uropi, Antarctica, me Oceania. I New Delhi, Inia, ka kitea te rourou i te rangi tonga-hauauru.

Kia tino maioha ki te makutu o te haruru marama, koinei etahi whakaaro hei whakarite i te wheako haumaru me te ngahau:

1. Tirohia te ra me te wa

I mua i te hopu i to karu me te haere ki waho, me mohio koe ki te ra tika me te wa o te haruru marama i to waahi. Ma tenei ka awhina koe ki te kore e ngaro i tenei huihuinga whakamataku.

2. Kimihia te waahi tino pai

Hei whakanui ake i te tirohanga, whiriwhiria he waahi pouri atu i nga rama o te taone me te parahanga marama. Ma tenei ka taea e koe te ruku i a koe ki te ataahua o te ahuatanga o te rangi.

3. Paihere

I te mea ka whakakiia te hau o Oketopa, he mea nui te kakahu maana, inaa ka whakamahere koe ki te noho roa ki waho. Ka whakanui te whakamarie i to wheako.

4. Haere mai kia rite

Mauria mai he paramanawa me te wai kia ora ai koe, kia makuku. Ko te taenga ki to waahi tirohanga i mua tonu ka whakarite kia kore koe e ngaro i tetahi o nga momo wahanga o te eclipse.

5. Kapohia te wa

Whakaarohia te kawe mai i te kaamera ki te whakaora i te rourou whakamere. Heoi, kia mahara kia kaua rawa e titiro tika ki te ra, na te mea ka nui te kino o nga kanohi. Engari, whakamahia te whakamarumaru kanohi tika, hopuhia ranei te ahua o te taiao.

6. Awhihia te pouri

Whakaitihia nga rama hangai i to takiwa hei whakaiti i te parahanga marama. Mena ka hiahia koe ki te marama, whiriwhiria he rama whero, ka hipoki ranei i te rama rama ki te pukoro whero hei tiaki i to tirohanga i te po.

7. Whakanuia ki te hangarau

Mena ka whai waahi koe ki te karu, karu karu ranei, whakamahia hei whakarei ake i to wheako tirohanga. Ka taea e ratou te whakatata atu ki te marama, e whakaatu ana i nga korero whakahirahira o te rourou.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Kia pehea te roa o te rourou marama?

A: Ko nga rourou marama he roa nga huihuinga, no reira kia rite ki te noho i waho ki te mataki i nga momo wahanga o te eclipse.

P: Ka pehea mena he kapua?

A: Ahakoa e pouri ana ka aukatia e nga kapua te tirohanga, he pai tonu te tirotiro i te matapae huarere. Ma te whiwhi i enei korero ka awhina koe ki te whakamahere kia rite ki a koe me te noho rite mo te pouri.

P: Ka taea e au te tiro i te rourou marama ma te kanohi tahanga?

A: Ae, ka taea e koe te maataki i te eclipse kaore he taputapu motuhake. Engari, kia mahara ki te tiaki i o kanohi i nga wa e rua nga ra me te marama ma te whakamahi i te tiaki kanohi tika.

I te taha o te whenua, te marama, me te ra, me whai waahi ki te miharo ki nga mea whakamiharo o to tatou ao. Ma te whai i enei aratohu, ka taea e koe te awhi katoa i te makutu o te wahanga marama o te marama me te hanga maumahara mau tonu mo tenei huihuinga wheturangi whakamiharo.