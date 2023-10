Ko te Eclipse Marama e heke mai nei 2023 ki Inia: He Tirohanga Tirohanga

He kaupapa whakamīharo o te rangi kua whakaritea hei whakapoapoa i te hunga kaingākau ki te rangi i Inia a te tau e haere ake nei. Hei te Oketopa 28, 2023, ko te Eclipse Marama, e mohiotia ana ko Chandra Grahan, ka whakanui i te rangi o te po. I te wa o te Eclipse Marama, ka tu te Papa i waenganui i te Ra me te Marama, ka puta mai te tiaroaro o nga tinana tiretiera e toru. Ka taea e tenei tirohanga kia rua nga momo rourou: he rourou marama katoa me tetahi wahanga marama.

I te wa o te rourou marama, ka kapi katoa te marama ki roto i te atarangi o te whenua. I tetahi atu taha, ka puta te rourou marama ina taka ana tetahi wahi o te marama ki raro i te marumaru o te whenua. Ko te Eclipse Lunar e haere ake nei i Inia ka whakarōpūtia hei rourou marama.

Mo te hunga e pirangi ana ki te matakitaki i tenei tirohanga tiretiera, koinei nga mea katoa e tika ana kia mohio koe mo te Eclipse Marama a te tau 2023.

Te Wā me te Tirohanga

Ua faataahia te haamaramaramaraa tuhaa o te ava‘e i te mahana maa 28 no atopa, e tae roa ’tu i te Sabati, 29 no atopa. Hei taapiri, ko nga rohe puta noa i te Tai Hauauru o te Moananui-a-Kiwa, Ahitereiria, Ahia, Uropi, Awherika, te rawhiti o Amerika ki te Tonga, te raki-raki-raki o Amerika Te Tai Tokerau, te Moana-a-Kiwa, te Moana Inia, me te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga ka whai waahi ano ki te mataki i tenei huihuinga whakamiharo.

I Inia, ka timata te rourou tata i te 11:31 PM ka tae ki tona tihi i waenga i te 1:05 AM me te 2:24 AM a te Rātapu, Oketopa 29.

Me pehea te Maataki i te Eclipse Marama

Kare i rite ki te rourou ra, ka taea te mataki ma te kanohi tahanga te rourou marama. Heoi, ma te whakamahi i te karu, i te karu karu ka taea te whakanui ake i te wheako me te whakaatu i nga korero whakahirahira, penei i te tae whero o te marama.

Hei whakarite i te tirohanga pai rawa atu, ka kii nga tohunga ki te rapu waahi pouri atu i te awe o nga rama kanapa. Ma tenei ka taea e koe te tino maioha ki te huihuinga o te rangi me te miharo ki te ataahua o te marama ka uru ki roto i te atarangi o te whenua.

FAQ:

P: He aha te Eclipse Marama?

A: Ka puta te Eclipse Marama i te wa o te marama ka tu te Papa i a ia ano i waenganui i te Ra me te Marama, ka puta te tirohanga o nga tinana rangi e toru.

Q: Ahea ka puta te Eclipse Marama 2023 ki Inia?

A: Ko te Eclipse Marama i te tau 2023 ka puta i te Oketopa 28-29 i Inia.

P: Me pehea taku maataki i te Eclipse Marama?

A: Ka taea te kite i te Eclipse Marama ma te kanohi tahanga. E taunaki ana kia kitea he waahi pouri atu i nga rama kanapa mo te wheako tirohanga pai. Ma te whakamahi i te karu, te karu karu ka taea te whakanui ake i te wheako.