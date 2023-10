Ingoa Hou: Te tirotiro i nga mea ngaro o te marama eclipse i te tau 2023

Ko nga rourou marama he mea whakamiharo nga tangata o nga reanga katoa, ka puta te miharo me te miharo. I te tau 2023, ka puta he huihuinga tiretiera e kiia nei ko te Chandra Grahan, ko Lunar Eclipse ranei, e mau ana te aro o te hunga kaingākau ki te aorangi huri noa. I te wa o te rourou marama, ka haere te whenua i waenganui i te Ra me te Marama, ka tuku tona atarangi ki te mata o te Marama. Ka puta noa tenei ahuatanga i roto i te marama kikii, ka tio te Ra, te Papa, me te Marama ki te raina tika.

Chandra Grahan 2023: Eclipse Marama, Te ra me te wa

Ka timata te wahanga o te marama i te Rahoroi, Oketopa 28, ka haere tonu ki nga haora moata o te Ratapu, Oketopa 29. Ka taka te Marama ki roto i te atarangi penumbra o te whenua i te Oketopa 28, ka uru ki te rohe pouri e kiia nei ko te umbra.

Chandra Grahan 2023 Wā: Ka kitea te rourou marama i Inia?

Ae, ka kitea tenei rourou marama i Inia, puta noa i te whenua o Ahia. E ai ki te tari mokowhiti a Amerika NASA, ka tukuna e Inia nga waahi maataki nui mo tenei huihuinga tiretiera.

Chandra Grahan 2023: Kei hea atu ka kitea te Eclipse Marama?

Taa ê atu i Inidia, e ite-atoa-hia te haapoheraa ava‘e i te pae Hitia o te râ, mai te mau vahi no Afirika, Europa, Asia e Auteralia. Heoi ano, karekau e whai waahi nga kaitirotiro o Amerika ki te matakitaki i tenei whakaaturanga. Ko etahi o nga rohe o Brazil i Amerika ki te Tonga ka pa ki te whitinga marama.

Eclipse Marama 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

Ko te wa sutak, e kiia ana he 9 haora te roa, ka timata i te 04:06 PM i te Hatarei, Oketopa 28, ka mutu hei te 02:22 AM a te Rātapu, Oketopa 29.

Chandra Grahan 2023, Eclipse Marama: Sharad Purnima tithi, ra me te wa

Ko te Purnima tithi, e tohu ana i te marama katoa, ka timata i te 04:15 AM a te Hatarei, Oketopa 28, ka mutu hei te 01:52 AM a te Rātapu, Oketopa 29.

He aha te Eclipse Marama?

Ko nga rourou marama he mahinga tiretiera noa ka kitea mai i nga waahi maha o te Ao. E rua nga wahanga matua: te rourou penumbral me te rourou umbral. Ko te eclipse penumbral te waahi tuatahi ka uru te Marama ki roto i te atarangi penumbra o te whenua, ka puta he awenga ngawari. Ko te eclipse umbral te wahanga whakaari ake, i te wa ka uru te Marama ki roto i te taumarumaru o te whenua. I a ia e hohonu haere ana ki roto i te atarangi, ka pouri pea te Marama ka mau ki nga tae whero, karaka, parauri ranei - he ahuatanga e kiia ana ko te "marama toto." Ko tenei tae whakamiharo ko te hua o te marara o te ra ki roto i te hau o te whenua, ka roa noa atu nga roangaru o te marama ki te toro atu ki te whakamarama i te Marama.

Eclipse Marama 2023: He haumaru te kite i te Chandra Grahan?

Kaore i rite ki nga rourou o te ra e hiahia ana kia tiakina motuhake te kanohi, he haumaru te maataki ma te kanohi tahanga. Ka taea e te karu, te telescope ranei te whakarei ake i te wheako ma te whakarato tirohanga tata. He mea tika ki te mohio he rereke te ahua me te roa o te rourou marama mai i tetahi huihuinga ki tetahi atu, i runga ano i te tuunga o te Marama i tona amionga me te tuunga o te Ao.