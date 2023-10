Tuhinga Hou: Eclipse Etiquette: Nga Mahi Tawhito me nga Tirohanga Hou

Ko te eclipse marama, he ahuatanga tiretiera kua mau i te tangata mo nga rautau, he kaupapa whakamataku ka puta i te wa e whiti ana te whenua i waenganui i te Ra me te Marama. Ka neke haere te Marama ki roto i te marumaru o Papatūānuku, he maha ngā wāhanga, kei ia tangata ōna ake āhuatanga. Ko te rourou marama kei te heke mai, kua whakaritea hei te Oketopa 29, ka oati he tirohanga pai hei whakaatu, ko te wahanga umbral ka timata i te 1:05 AM ka roa mo te 1 haora me te 19 meneti.

Ahakoa e homai ana e te pūtaiao ki a tatou te hohonutanga o te maaramatanga mo nga miihini kei muri i te rourou marama, kua tukuna e nga ahurea tawhito te maha o nga tikanga me nga aratohu e pa ana ki tenei huihuinga tiretiera. Noa ’tu e e au ra e e ere te tahi mau peu i te mea matauhia e te mau peu tumu o teie nei tau, te horoa ra te reira i te hoê hi‘oraa faahiahia i te mau tiaturiraa e te mau peu a to tatou mau tupuna.

Ko tetahi o nga tikanga tawhito e tohutohu ana i te tangata kia kaukau i mua me muri i te rourou marama, hei tohu mo te purenga o te tinana me te wairua. Ko te tauhiuhia o Gangajal, he wai mai i te awa tapu o Ganges, i roto i te kaainga tetahi atu tikanga e whakaponohia ana hei horoi i te waahi noho o te kaha kino.

He mea whakamiharo, ko etahi o nga korero tuku iho e kii ana kia taapirihia nga kakano Tulsi Patra, Kusha ranei ki nga kai me nga inu i te wa o te rourou, i te mea e whakaarohia ana enei mea taiao hei whakamarumaru i nga awe kino. I te taha o enei tikanga, ko te aukati i te tunu kai me te kai i te wa o te eclipse e kitea nuitia ana, me te whakapono ko te kai kai i tenei waa ka uru mai nga kaha kino ki roto i te tinana.

I roto i te ao tere tere o enei ra, he mea nui te waa, he mea nui kia maumahara ki te hiranga o te puhoi haere i nga wa o te rangi penei i te rourou marama. He maha nga tikanga tuku iho e akiaki ana i te tangata ki te karo i te moe i te wa o te eclipse, engari ko te whiriwhiri mo te Dhyan Yog me te Whakaaroaro i te wa e waiata ana i te tangi tapu o 'Om'. Ma tenei mahi e whai whakaaro ki a ia ano me te rangimarie o roto i waenga o te tirohanga tiretiera.

Ahakoa kua memeha etahi o enei tikanga i te wa o te wa, he maha nga tangata e mau tonu ana ki etahi whakatupato i te wa o te haruru. Hei tauira, ko te aukati i te haere ki waho me te timata i nga mahi hou i tenei waa ka whakaarohia he whakaaro tupato e etahi, ko etahi e whiriwhiri ana ki te karo ki te hapai i nga taputapu koi, ki te haere ki nga temepara.

Me mohio he rereke enei mahi puta noa i nga ahurea me nga tangata takitahi, a kaore he taunakitanga putaiao hei tautoko, hei whakahē ranei i te whai huatanga. Heoi, ko te whakaute me te mihi ki te mohio kua mau ki roto i enei tikanga ka taea te hono hohonu atu ki o tatou hitori me te ao ngaro o runga ake nei.

Nga Uiraa Ui:

P: Ka taea e au te kai, te tunu ranei i te wa o te rourou marama?

A: He maha nga tikanga e whakararu ana i te kai, i te tunu kai ranei i te rourou marama na runga i te whakapono tera pea ka kukume mai nga hiko kino. He whiringa whaiaro, engari ko te whai i nga tikanga o nehe i tenei huihuinga tiretiera ka nui ake te ahua o te mea ngaro me te whakaute.

P: He aha te take i pai ai kia kaukau i mua i muri mai i te rourou marama?

A: Ko te kaukau i mua i muri mai i te rourou marama ka kiia he mahi tohu mo te purenga o te tinana me te wairua. Ahakoa karekau he turanga putaiao, he hiranga ahurea me te taha wairua i roto i nga tini tikanga.

P: Me noho ahau ki roto i te wa o te rourou marama?

A: Ahakoa ehara i te whakahau, he maha nga tikanga tuku iho e kii ana kia noho ki roto i te whare i te wa o te rourou marama, kia kaua e timata i nga kaupapa hou, me te aro ki te whakaaroaro, ki te whakaaro huritao ranei. Ka taea e nga tangata takitahi te whakaatu me te hono atu ki te tirohanga tiretiera i runga i te taumata whaiaro.

U: Ka taea e au te toro ki tetahi whare tapu i te wa o te eclipse marama?

A: He rereke nga tikanga o te maataki i te maramatanga marama i waenga i nga tangata me nga ahurea. Ko etahi o nga tikanga tuku iho kia kaua e uru ki roto i nga whare tapu i te wa o te rourou, ko etahi karekau he here. He mea whakaaro nui kia whakaute i nga tikanga me nga whakapono o te rohe ahakoa kei hea koe.

P: He painga putaiao ano mo te whai i nga tikanga eclipse marama?

A: Ko nga tikanga e pa ana ki te rourou marama e tino pakiaka ana ki nga tikanga me nga tikanga o nehe. Ahakoa karekau he kaupapa putaiao, ka whakawhiwhia e ratou he waahi ki te tirotiro, te maioha ahurea, me te hononga ki te ao.