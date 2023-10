Ko te Tiohanga Whakamiharo o nga Eclipses Marama Wahi

Ko nga wahanga o te marama kua tino miharo nga iwi mai i nga wa onamata, ka whakapataritari i te miharo me te mura o te whakaaro. Ko nga kaiparapara o te rangi o te po e tatari ana ki enei huihuinga o te rangi, i te mea ka tukuna e ratou he waahi ahurei ki te kite i tetahi tirohanga whakamiharo.

Anei nga korero e 6 e pa ana ki te rourou marama:

1. Ko te Eclipse Marama Wahine Ka Whakamaramahia: Kaore i te rite ki nga rourou marama katoa, i te wa e hunahia ana te Marama katoa e te marumaru o Papa, ka puta he wahanga marama ka uru mai tetahi wahanga o te Marama ki tenei atarangi. Ka hangaia he kanikani whakamihi i waenga i te marama me te pouri.

2. Ka Horapa Whanui: He nui ake te rourou marama i te katoa, ko te tikanga he maha ake nga waahi mo nga kaitirotiro rangi huri noa i te ao ki te kite i tenei whakaaturanga tiretiera. He kaupapa huri noa i te ao.

3. Te Pohehe o te Tae: I te wahanga o te rourou marama, ka kite pea nga kaititiro i te pouritanga o te Marama, i te ahua whero/parapara ranei. Ko tenei paanga ka puta mai i te hau o to tatou paraneta e marara ana i te ra me te tuku i nga rereketanga o nga tae kia tae ki te mata o te marama.

4. Nga Waahanga o te Eclipse: E rua nga wahanga motuhake o te rourou marama. Ka puta te wahanga penumbral ka kuhu te Marama ki te wahanga o waho o te atarangi o Papa, ka heke haere te atarua. I muri mai, ka timata te wahanga umbral i te wa e uru ana te Marama ki roto i te hohonutanga, te rohe pouri o te atarangi, ka puta ake te ahua o te pouri.

5. Te Maataki Maamaa: Ko tetahi o nga mea whakamiharo o nga wahanga marama ko te ngawari te kite ma te kanohi tahanga. Kaore i rite ki etahi ahuatanga arorangi e hiahia ana ki nga taputapu motuhake, ka taea e te hunga katoa te kite i te rangi o te po.

6. Roa Hurihuri: Ka rereke te roa o te haruru marama, he maha nga haora o te tirohanga tiretiera. Mai i te paraihe tuatahi o te Marama ki te marumaru o te whenua tae noa ki te rukutanga katoa, he nui te matapihi o nga kaitirotiro ki te mataki i tenei aorangi.

FAQ:

P: E hia nga wa ka puta te rourou marama?

A: He maha ake nga rourou marama ka puta ake i nga rourou marama katoa.

P: Ka taea e au te whakamahi i te karu, i te karu karu ranei ki te mataki i te rourou marama?

A: Ahakoa ka taea e te karu karu, te karu ranei te whakarei ake i te wheako tirohanga, kaore e tika. Ko te rourou marama ka taea te koa ki te kanohi tahanga.

P: He haumaru te mataki i te rourou marama?

A: Tino. He haumaru te mataki i te rourou marama karekau he kino ki te kanohi me te hauora. Kia pai te matakitaki me te rangimarie o te ngakau.

P: Me pehea e mohio ai ahau ka puta te rourou marama o muri mai?

A: Ko nga paetukutuku penei i te timeanddate.com, te wharangi paetukutuku mana ranei a NASA e tuku ana i nga korero matawhānui mo nga huihuinga tiretiera e haere ake nei, tae atu ki nga rourou marama.

P: Ka taea e au te hopu whakaahua o te rourou marama ma te waea atamai?

A: Ae, kei nga waea atamai hou nga kaha kamera ka taea te hopu whakaahua auheke o te rourou marama. Me whakarite noa kei a koe he papaa pumau hei karo i nga pupuhi wiri.

Ko nga rourou marama e mau tonu ana ki te whakapoapoa i te hunga kaingākau ki te rangi, e maumahara ana ki a tatou mo nga mea whakamiharo kore mutunga kei tua atu i o tatou rohe whenua. Ma te ruku ia tatou ki nga mea ngaro o te ao, ka tino maioha tatou ki te whanui me te ataahua o te ao.