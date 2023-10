Ka taea te whakamahi i te puehu marama mo te hanga rori me nga papa taunga ki te marama

Kua whakahaerehia e nga kaiputaiao nga whakamatautau ki runga i te whenua ki te tirotiro i te whakamahinga o te puehu o te marama mo te hanga rori me nga papa taunga ki runga i te marama. Ko te nuinga o te puehu o te marama he toka puia paura pai, a ahakoa te ahua ma o te marama, he tino hina te oneone. Ko te kore o nga tukanga horo i runga i te marama ka puta he matūriki koi-mata i roto i te puehu o te marama, ka noho he morearea ki te torotoro mokowhiti.

I tua atu, ka mau te puehu o te marama ki te utu hiko, ka piri, ka piri. Ka taea e tenei piripono te kino ki nga kaihoe o te marama, ki nga kakahu mokowhiti, tae atu ki nga take hauora mena ka ngongohia. Hei whakaiti i te kino o te puehu o te marama, kua puta te whakaaro ki te hanga rori ki runga i te mata o te marama ma te whakamahi i nga rauemi e waatea ana.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i whakamatau nga kaiputaiao ki te whakakapi i te oneone marama e kiia nei ko EAC-1A ki te tirotiro mena ka taea e te ra te rewa te puehu o te marama ki roto i nga papa toka totoka. I whakatairitehia e ratou te whakamarama o te ra ma te whakamahi i nga kurupae laser he rereke te kaha me te rahi, i angitu te whakaputa i nga taera tapatoru, kowha-pokapū. Ka taea te hono enei taera hei hanga papa totoka mo te hanga rori me nga papa taunga ki te marama.

Ko nga rangahau o mua i kii te whakamahi i te ra o te ra, i nga kurupae laser ranei mo te whakakotahi i te oneone o te marama, engari i whakaatuhia e tenei rangahau te hanga o nga poraka nui me te whakamahi i nga kurupae laser kaha. Hei whakaputa i te kurupae kia rite ki te kaha o te marama, ka hiahiatia he arotahi e 5.7 putu te whanui.

Ko nga whakamatautau a meake nei ka aromatawai i te kaha o enei taera ki te toka toka ki te whakatau i te pai mo nga papa taunga. Ka taea ano e nga Kairangahau te whakahaere i nga whakamatautau i raro i nga ahuatanga o te marama, tae atu ki nga mea kaore he hau me te iti o te kaha, hei whakamana i te kaha o tenei hangarau i mua i te whakatinanatanga ki te marama.

Hei mutunga, ko te whakamahi i te puehu o te marama mo te hanga rori me nga papa taunga ki runga i te marama ka taea te whakaiti i nga utu me te whakapumautanga o te torotoro mokowhiti. Ko te hanga angitu o nga papa toka totoka ma te whakamahi i te ra o te ra i roto i tenei rangahau he otinga pai mo te hanga marama.

