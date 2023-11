Te Maramatanga ki te Whanaungatanga i waenga i nga Taumata Oxygen me te Evolution of Multicellular Organisms

Ko nga rangahau hou kua whakamarama i te waahi o nga taumata o te hāora i roto i te whanaketanga tere o nga rauropi maha. He rereke ki nga whakapono o mua, ko te ahua o te pikinga o nga taumata o te hāora kaore i ara ake te taenga mai o nga rauropi o te moana. Engari, kua kitea e nga kaiputaiao ko te kore o te nui o te hāora he take nui ki te whanaketanga o nga momo koiora maha.

He huānga nui te hāora mo te oranga o te nuinga o nga mea ora o to tatou ao. He hau kore tae, he kakara, he haurekau hoki, na te mea ko ia te huānga nui rawa atu ma te papatipu i roto i te kirinuku o Papatūānuku. Te mea faahiahia, noa ’tu to ’na faufaaraa i teie mahana—tei nia i te 21 i nia i te hanere o te reva o te Fenua—i te rahiraa o te taime aita te oxygen i roto i te reva i roto i te mau miria matahiti matamua aore ra hau atu i te vairaa o to tatou palaneta.

E ai ki te rangahau 2016 i whakahaerehia e nga kairangahau i te MIT, i timata te piki o nga taumata o te hāora i te wa o te Takahanga Oxygenation Nui a tawhio noa 2.33 piriona tau ki muri. I tohuhia tenei huihuinga e te cyanobacteria i roto i nga moana e whakaputa ana i te hāora ma te photosynthesis. Heoi, ehara i te mea i timata tonu te tipu o nga rauropi maha.

Ko te putanga mai o nga momo rauropi maha i roto i nga moana o te whenua i puta i muri mai i te wa o te "Avalon Explosion" Precambrian tata ki te 575 miriona tau ki muri. I kitea e tenei pahūtanga te hurihanga nui mai i te ao moana e noho rangatira ana e nga rauropi kotahi-pūtau ki te maha o nga rauropi multicellular matatini.

Ko nga kitenga rangahau hou e kii ana na te kore o nga taumata o te hāora nui i te timatanga o te hitori o te Ao i taea ai te kukuwhatanga o nga momo koiora maha. Ka taapiri atu tenei ki to maatau mohio ki te hononga matatini i waenga i nga taumata o te hāora me te whanaketanga o te ora i runga i to maatau ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te mea nui o te hāora mo nga rauropi ora?

A: He mea nui te hāora mo nga rauropi i te mea e whakamahia ana i roto i te rewharewha pūtau hei whakaputa i te kaha. He mea nui ki te oranga me te mahi o te nuinga o nga rauropi.

P: I pehea te pikinga o nga taumata o te hāora ki runga i te whenua?

A: I piki ake nga taumata o te hāora ki runga i te whenua na te Huihuinga Haora Nui, i puta tata ki te 2.33 piriona tau ki muri. Ko te Cyanobacteria i roto i nga moana i timata ki te whakaputa i te hāora na roto i te photosynthesis, na te pikinga nui o nga taumata o te hau.

P: Na te pikinga o nga taumata o te hāora i puta te kukuwhatanga o nga rauropi pūtau maha?

A: Kao, ko nga rangahau tata nei e kii ana ehara i te pikinga o nga taumata o te hāora te take tuatahi mo te kukuwhatanga o nga rauropi pūtau maha. Engari, na te korenga o nga taumata hāora teitei i te timatanga o te hitori o te Ao, na te mea i pai ai te whanaketanga o nga momo koiora maha.

P: I te wa i puta mai ai nga rauropi multicellular?

A: I puta nga rauropi multicellular i te wa o te Precambrian "Avalon Explosion" tata ki te 575 miriona tau ki muri. I tohu tenei wa i te whakawhitinga nui mai i te nuinga o nga rauropi kotahi-puutau ki te kanorau o nga rauropi multicellular matatini.