Ko Te Ao Mokowhiti kei te waiho i tana tohu ki runga i te rangi o te whenua

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences e whakaatu ana kei te whai paanga te Ao Mokowhiti ki te hau o te Ao. Kua kitea e nga Kairangahau te nui o nga konganuku i roto i nga aerosol i roto i te hau, tera pea i te piki haere o nga waka mokowhiti me te amiorangi te whakarewatanga me te hokinga mai. Ko tenei ahua o te konganuku kei te whakarereke i te matū o te hau, ka pa ki te paparanga ozone me te rangi.

I aratakina e Dan Murphy mai i te National Oceanic and Atmospheric Administration, i kitea e te roopu rangahau neke atu i te 20 nga huānga o te owehenga e rite ana ki era e whakamahia ana i roto i nga koranu waka mokowhiti. I kite ratou ko te papatipu o etahi konganuku, penei i te lithium, te konumohe, te parahi, me te mata, mai i te urunga mai o nga waka mokowhiti i tawhiti atu i nga kohinga o enei konganuku i kitea i roto i te puehu taiao. Ko te ohorere, tata ki te 10% o nga matūriki waikawa pungatara nui, e awhina ana ki te tiaki me te aukati i te paparanga ozone, kei roto ko te konumohe me etahi atu konganuku waka mokowhiti.

Ko te whakatau a nga kaiputaiao hei te tau 2030, ka eke ki te 50,000 atu nga peerangi ka tae ki te orbit. Ko te tikanga, i roto i nga tekau tau e whai ake nei, tae atu ki te haurua o nga matūriki waikawa pungatara stratospheric ka taea te whakauru i nga konganuku mai i te whakaurunga ano. Ko nga paanga o tenei ki runga i te hau, te paparanga ozone, me te ora i runga i te whenua kaore i te mohiotia.

He uaua te ako i te stratosphere, i te mea he rohe kore te tangata e noho ana. Ko nga rererangi teitei anake ka uru ki tenei rohe mo te wa poto. Heoi ano, hei waahanga o te Papatono Pūtaiao Airborne a NASA, ka whakamahi nga kaiputaiao i nga rererangi rangahau hei kohi tauira o te stratosphere. Ka piri nga taputapu ki te ihu kia noho hou te hau i whakatauirahia, kia kore e raru.

Ko te stratosphere he paparanga pumau me te ahua marino o te hau. Koia hoki te kainga o te paparanga ozone, he waahanga nui hei tiaki i te ora i runga i te whenua mai i nga hihi hihi ultraviolet kino. I roto i nga tekau tau kua pahure ake nei, kei te riria te paparanga ozone, engari kua mahia nga mahi o te ao ki te whakatikatika me te whakakii ano.

Ko te nui haere o nga whakarewanga mokowhiti me te hokinga mai he kawenga mo te whakauru i etahi atu konganuku ki roto i te stratosphere. I te wa e whakarewahia ana nga toka me te tuku i nga amiorangi, ka waiho he ara o nga matūriki whakarewa e kaha ana te pa ki te hau i runga i nga huarahi e ngana tonu ana nga kaiputaiao ki te mohio.

Hei whakamutunga, ka whakaatu te rangahau i te hiahia mo etahi atu rangahau hei whakatau i nga hua tika o te Ao Mokowhiti ki te hau o te Ao. E ai ki nga kitenga ko te piki haere o nga konganuku mai i nga waka mokowhiti me nga amiorangi ka whai paanga ki te huarere, te paparanga ozone, me te noho o to tatou ao.

Rauemi:

– Title: Ko Te Ao Mokowā kei te waiho i tana tohu ki runga i te rangi o Papatūānuku

– Puna: Nga Mahi a te National Academy of Sciences