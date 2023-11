Kua Ngaro, I Kitea: He Korero mo te Whakataetae me te Huihuinga

Ko te rangi o te taone nui kei runga ake, kua taupokina e nga kapua pouri. Ka pa mai te whatitiri i tawhiti, e whakamarama ana i te rangi me nga kopa o te marama ma. I waenganui i te ngaru o te tupuhi, ka kite tetahi kurī iti, kohakore ko Sally te ingoa kua paea, ko ia anake. I tana hiahia ki te kimi haumaru, ka haere maia ia ma nga huarahi tauhou.

I a Sally e haere ana i te taone nui, ka whakapouritia e nga whare teitei tana tirohanga ki te ao o runga. Ka rere te ua ki raro i tana huruhuru, ka puta te ahua ohorere i roto i a ia. Tokorua nga tangata e tu ana i tawhiti, e korero ana i te reo tauhou. I mua i te taenga atu o Sally ki a ratou, ka hoki tere ratou ki runga i te waka kirikiri ma, ka noho pohehe ia.

I te kore e mau ki te hopu, ka omaoma haere a Sally ma nga ara kuiti, ka ngau tona hiakai ki a ia. I roto i te waimarie, ka tukitukia e ia tetahi ipu kaata kua makahia. I te kai i nga toenga o nga kai huka, ka kaha ia, ka kaha te whakaaro.

Ka mutu, ka marere nga whatitiri turi, ka puta tupato a Sally i tona wahi huna. No to'na pe'ape'a, ua ite oia ua mo'e oia i roto i te aano o te oire. Ka puta te mataku ki roto i a ia i a ia e pirangi ana ki te awhi mahanahana o tona whanau.

Na te hepohepo i kaha ai ona hikoi i a ia e omaoma haere ana i nga huarahi kikii. I tawhiti, ka kite ia i tona whanau, ko o ratou kanohi e awangawanga ana kua mau ki te oranga. Ko ta ratou tangi harikoa "SALLY!" paoro mai i te hau. I te katinga mai o te waka ma, ka paopao a Sally ki ana rahui kaha whakamutunga.

I roto i te peke maia, ka eke a Sally ki runga i tetahi hipi kaariki pouri e haere ana, e rere pai ana i runga i nga mahunga o te hunga hikoi hikaka. He tika tana taunga ki uta, ka oma atu ki tona whanau, e tangi ana a ratou kupu aroha me te awangawanga ki ona taringa. Ka tu te waka ma i te taha tata, ka haere mai nga tangata tokorua me te whakatupato kaha.

“Tena, i marara noa to kuri i te taone nui. A muri ake nei, me kawe ia ki te pauna,” ka whakamarama ratou.

I runga i te mohio ki nga raru ka taea, ka whakaae te whanau o Sally kia tupato. I te nui o te mihi, ka mihi a Sally ki ona rangatira, me te mihi ki te hui ano.

Kua mutu tana haerenga whakamiharo, engari kua kaha ake te hononga i waenganui i a Sally me tona whanau na roto i nga whakamatautauranga i pa ki a raua. I a raua e hoki atu ana ki te kainga, ka pakaru nga waewae o Sally i nga tiriti kua makuku i te ua, ka mohio raua ma to raua aroha me te mataara ka noho haumaru ia, ahakoa he aha nga mahi kei mua i te aroaro.

Pātai Auau

P: I aha a Sally i te taone?

A: Ko Sally, te kuri maia, kua ngaro ia i nga huarahi tauhou o te taone i te wa o te tupuhi. I tutaki ia ki etahi tangata tokorua i ngana ki te hopu ia ia engari ka oma.

P: I pehea a Sally i hono ai ki tona whanau?

A: Ahakoa nga uaua me te whai i te waka ma, na te kaha o Sally i arahi ia ia ki tona whanau. I kaha ia ki te peke atu ki runga i te waka e haere atu ana, ka whakataka i te moana o te tangata kia tae atu ki ana hoa aroha.

P: He aha nga korero a nga tangata tokorua ki te whanau o Sally?

A: I whakatupato nga tangata ki te whanau o Sally ki te wetekina ano ia i te taone nui, me kawe ia ki te pauna. I runga i te mohio ki nga raru ka tupono, ka whakaae te whanau o Sally kia noho mataara a meake nei.