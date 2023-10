Te Takenga me te Hiranga o te Tohu Nobel

By

Ko te Tohu Nobel, na Alfred Nobel i whakapumau, he tohu whakahirahira e whakanui ana i nga tangata kua whai koha nui ki nga momo waahi mo te pai ake o te tangata. Ko Alfred Nobel, i whanau mai i roto i te whanau miihini i Stockholm i te tau 1833, he tohunga kemu me te miihini i noho hei kaihanga patu whai mana. Ko ana taonga i ahu mai i ana mahi maha, tae atu ki te dynamite, ahakoa na tenei hangahanga i whiwhi ai ia i te taitara whakahirahira o "Kaihoko o te Mate."

Heoi, i hiahia a Nobel ki te waiho i tetahi taonga tuku iho ka whai waahi ki te ahu whakamua o te hapori. I roto i tana wira i hainatia i te tau 1895, i kii ia me whakamahi nga toenga o ana rawa ki te whakatu putea ka tohatohahia ia tau hei taonga. Ka wehea te huanga moni mai i te tahua ki nga wahanga rite e rima ka whakawhiwhia ki nga tangata i kitea he nui nga kitenga, i tutuki ranei i roto i nga mara o te ahupūngao, matū, ahuwhenua, rongoa, tuhinga me te rangimarie. I te tau 1968, ka tapirihia te Tohu Nobel mo te Ohaoha ki te rarangi tohu.

I whakawhiwhia nga Tohu Nobel tuatahi i te tau 1901, a mai i tera wa, kua kite nga mara o te ahupūngao me te matū i nga ahunga whakamua whakamiharo. Ahupūngao, whakaaro te pūtaiao tuatahi i roto i te wa o Nobel, kua kite i te whakahura whenua, ahu ki te putaiao me te hangarau-peia heke mai. Ko Albert Einstein, i whakawhiwhia ki te Nobel Prize in Physics i te tau 1921 mo tana ariā o te whanaungatanga, me te papa-tama a William Henry Bragg raua ko Lawrence Bragg, i whiwhi i te tohu i te tau 1915 mo a raua mahi ki te tātari hanganga karaihe ma te whakamahi i te X -hihi.

Ko te Matū, ko te mara e tata ana ki nga mahi a Nobel, he nui ano nga ahunga whakamua, 115 nga Tohu Nobel i whakawhiwhia ki tenei wa. Ko nga takoha nui i roto i te matū kua piki ake to maatau mohiotanga ki te ao, matū me te oranga. Ko Frédéric Joliot raua ko Irene Joliot-Curie, te tamahine a Marie Curie, i whakawhiwhia ki te tohu i te tau 1935 mo ta raua kitenga i nga ngota radioactive artificial. I te tau 2019, ko John B Goodenough te tino toa i roto i te matū i te 97 o ona tau mo ana takoha whenua ki te whanaketanga o nga pākahiko lithium-ion.

Ko te Tohu Nobel kei te whakanui tonu i nga whakatutukitanga i roto i nga momo waahi. Ka noho hei tohu mo te kaha o te matauranga, te matauranga, me te mana tangata ki te ahu whakamua i te hapori me te whai hua mo te tangata katoa.

Rauemi:

– Whakahaere Tohu Nobel

– Ratonga Rongo Korero