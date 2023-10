He Tirohanga Hou mo te Ora: Te Tirotiro i te Ao me te Kimi I To Tatou Wahi

Kua timata te tohunga wheturangi me te tohunga wheturangi a Takuta Aomawa Shields ki te rapu oranga i tua atu o te Ao, a, i te mahi pera, kua whai matauranga hou ia ki te tikanga o te ora i runga i to tatou ao. Na te whanuitanga me te whanuitanga o te ao i homai he tirohanga hou ki a ia mo te hiranga o to tatou oranga.

I roto i tana whakamaharatanga, "Te ora i runga i etahi atu aorangi: He Maharahara mo te Kimi i taku waahi ki te Ao," ka whakaata a Shields i tana haerenga hei kaiputaiao me te tino paanga ki tona tirohanga. Ka timata ia ma te whakaaro ki te nui o te ao, me te maha o nga whetu o te onepu i nga takutai o Papa. Ko tenei mohiotanga he whakamaharatanga mo te nui me te whakamataku o te ao.

Ka whakaata hoki a Shields i te hiranga o te whakakanohi me te kanorau i roto i nga mahi arorangi. I a ia he wahine o Awherika-Amerika i roto i nga waahi o mua e tino rangatira ana nga tane, i kitea e ia he whakaawe i roto i te perehitini o Barack Obama. Ko tana whakatutukitanga i noho hei rama arahi, e whakaatu ana ka taea e nga tangata mai i nga ahuatanga kore korero te eke ki nga waahi katoa, tae atu ki te arorangi.

Ka tuhurahia e te memoir te taurite i waenga i te whai i nga hiahia me nga moemoea rereke. I te tuatahi i whai mahi a Shields ki te mahi whakaari engari i hoki mai ano ia ki te aorangi, he mara e mau tonu ana te miharo i roto i a ia. Ko tenei hononga ki ona putake putaiao he whakamaumahara kei te mau tonu nga moemoea me nga hiahia, e kore e warewarehia.

Ko tetahi ahuatanga whakamiharo o te rangahau a Shields e aro ana ki tetahi momo ao e kiia nei ko te "Terminator Habitable." Ko enei aorangi he ahuarangi ahurei kei te noho noa te ora i te rohe i waenga i nga ahuatanga tino nui o te ao me te po. Na ana rangahau me ana whakatewhatewhatanga i kitea ai e Shields me tana roopu te oranga tonutanga o aua aorangi.

I roto i te katoa, ko nga whakamaharatanga a Shields e whakamarama ana i te tino paanga o te tirotiro i te ao ki runga i tona oranga whaiaro me te ao ngaio. Na te titiro ki tua atu o to maatau ao, kua nui ake te maioha ki a ia mo te ataahua me te honohono o te ora i runga i te whenua. Ko tana korero hei whakahihiri mo etahi atu ki te awhi i o ratou hiahia, ki te whai i o ratou moemoea, me te whai tikanga ki te whanuitanga o te ao.

