Te Rapu Ataahua mo te Tipuna Whakamutunga Whakamutunga o te Ao

Kua roa nga kaiputaiao e mau ana i te mea ngaro o te takenga mai o te ao. Ko tetahi o nga tino patai ko wai, he aha ranei te tupuna o te ao katoa (LUCA) o nga rauropi ora katoa? He rangahau hou i whakahaerehia e Tara Mahendrarajah raua ko Anja Spang, me nga hoa mahi tahi, he whakamarama hou mo tenei tupuna tawhito.

Ma te whakamahi i te huarahi hou molecular dating, i kii nga kairangahau i noho a LUCA i waenganui i te 4.32 me te 4.52 piriona tau ki muri, he wa i te wa e tamariki tonu ana to tatou ao. He mea ngaro tonu te ahua o LUCA, engari e whakaponohia ana he pūtau me nga mea nui penei i te pūmua ribosomal me te ATP synthase. Ka kitea enei pūmua matua i roto i te huakita, archaea, me te eukaryotes, e tohu ana i o raatau taonga tuku iho.

Ahakoa e hono tata ana te tau tata o LUCA ki nga whakatau tata o mua, i puta mai te rangahau i nga tirohanga whakahirahira ki etahi atu waahi o te rakau tipu o te ora. He rereke ki te whakapono ko te archaea, te huakita tawhito, i mua i nga huakita o enei ra, ko te huarahi hou e whakaatu ana ko te tupuna whakamutunga o archaea e mohiotia ana i noho i waenga i te 3.37 me te 3.95 piriona tau ki muri. Ko te tikanga tenei ko nga momo archaea o mua kua ngaro, kua noho kore kitea.

I tua atu, ko te tipuna whakamutunga o nga eukaryotes, nga rauropi me nga pūtau kei roto he karihi penei i nga tipu me nga kararehe, i puta mai i te 1.84 me te 1.93 piriona tau ki muri. Ko tenei kitenga ka whakawero i te whakaaro ko nga eukaryotes e tohu ana i tetahi manga motuhake o te rakau o te ora. Engari, he whakakotahitanga o nga manga kitakita me nga manga archaeal, e tohu ana i te honohono o nga oranga katoa i runga i te whenua.

Ko te mohio ki a LUCA me ona uri he tino whai tikanga. Ma te whakarei ake i o maatau mohiotanga mo te oranga moroiti moata, ka pai ake te maarama ki te paihikara matūkai, te matapae i nga tauira kanorau koiora kei te heke mai, tae atu ki te maarama ki te kukuwhatanga o nga rauropi hei whakautu ki te huringa o te rangi.

Nga Uiraa Ui:

Q: He aha ta LUCA e tu ana?

A: E tu ana a LUCA mo "te tupuna o te ao katoa."

Q: E hia nga tau o LUCA?

A: I runga i te rangahau tata nei, i noho a LUCA i waenga i te 4.32 me te 4.52 piriona tau ki muri.

P: He aha nga pūmua matua e tohaina ana e nga rauropi ora katoa?

A: Ko nga pūmua Ribosomal me te ATP synthase kei roto i nga pūmua matua e tohaina ana e nga huakita katoa, archaea, me nga eukaryotes.

P: He pakeke ake te archaea i te huakita?

A: E ai ki te rangahau he iti ake nga tipuna o nga archaea katoa o naianei i o nga huakita.

P: I te wa i puta mai ai nga eukaryotes?

A: Ko te tupuna whakamutunga o nga eukaryotes i noho i waenga i te 1.84 me te 1.93 piriona tau ki muri.