Te kimi i nga mea hou: te tirotiro i te hanga o nga pegmatite-Rich-Rich

Ko te hiranga arumoni o te lithium kei te piki haere tonu, me tana mahi i ahu mai i te lithium-cesium-tantalum (LCT) pegmatites. Ko enei toka whakamiharo e whakaatu ana i nga kakano ultra-coarse; heoi, kua kore e kitea ta ratou kitenga na te iti o te rahi me te whakarōpūtanga o mua hei paahitanga matawhenua noa iho. Ko te mutunga mai, he uaua tonu te tuhura i nga pegmatites LCT na te iti o te matauranga ki tenei mara.

Ko te tikanga, ka timata te torotoro kohuke ki te rapu i te taiao e pai ana ki te hanga i tetahi kohuke motuhake. Ahakoa he maha nga tauira ira e arahi ana i nga mahi tirotiro mo nga ore penei i te parahi me te koura, he iti noa nga tauira e waatea ana mo nga pegmatites LCT. Lot Koopmans et al. rapu ki te whakamarama i nga mea ngaro e pa ana ki te torotoro lithium. Ko te whakamarama a Koopmans ko te maarama ki te hitori o te whenua o etahi taiao e whakahaere ana i te hanganga pegmatite LCT he mea nui ki te kimi i a raatau.

I nga wa o mua, e rua nga whakapae tuatahi i whakamarama i te whakapapa o te pegmatites—te hautau tino o te tinana kirikiri matua, te whakarewatanga iti ranei o te toka metamorphic. Heoi, Koopmans et al., I roto i a raatau rangahau mo nga pegmatites i Zimbabwe me te US, i tutaki ki nga taunakitanga mara e whakahē ana i nga whakamaramatanga ma te whakamahi i enei tauira tikanga. Karekau i kitea e nga kaituhi etahi atu whakamaramatanga pai kei roto i nga tuhinga o naianei.

I runga i te whai waahi ki nga korerorero whakaihiihi i nga huihuinga ako-motuhake, ka whakahiatohia e nga kairangahau a ratou tirohanga me nga tatauranga whakamaarama ki te whakatakoto i tetahi tauira petrogenetic hou, maha-waahanga. I roto i tenei tauira, ka rewa nga toka metasedimentary i te wa o te metamorphism prograde, ka whakaputa i te rewanga toka toka whakarangatira e rewa ana hei urunga kirikiri. I muri mai, ka whakarewahia tenei maatai, ka hangaia he whakarewanga tino whakarangatira ka mutu te tioata hei pegmatite taonga lithium.

Ka whakatikahia e tenei tikanga hou nga tikanga matū-a-ahua me nga herenga-a-ahua kaore e taea e nga tauira o mua te whakamarama pai. E whakaatu ana a Koopmans i te tumanako mo te rangahau a meake nei, e kii ana ko te mahi ka whai ake ko te kimi i te waahi maara tika me nga tikanga hei ako i enei tikanga hanga pegmatite. Ka uru pea ki te whakauru i nga punaha isotopic hou hei kohikohi taunakitanga me te whakamatautau i te mana o te tauira.

Ko te rangahau i whakahaerehia e Koopmans et al. he tohu nui ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o nga pegmatites taonga lithium me te para i te huarahi mo te torotoro haere me te kitenga i tenei mara.

FAQ:

Q: He aha nga LCT pegmatites?

A: Ko nga pegmatites LCT he toka kei roto nga kohinga teitei o te lithium, te cesium, me te tantalum.

P: He aha nga wero ki te tirotiro i nga pegmatites LCT?

A: He iti nga pegmatites LCT, a, i kiia i mua ko te paheketanga o te whenua, he whakaiti i o maatau mohiotanga mo o raatau torotoro me te uaua ki te rapu.

Q: He aha te tauira petrogenetic e whakaarohia ana mo te hanganga o nga pegmatites whai taonga lithium?

A: E ai ki te tauira e whakaarohia ana ko nga toka metasedimentary ka rewa etahi wahi i te wa o te metamorphism, ka hanga he urunga toka toka. Ka whakarewahia tenei kirikiri, ka puta mai he rewa whakarangatira e hanga ana i te pegmatite taonga lithium i runga i te tioata.