Ko te ua Taurid Meteor: He Takahanga Tiretiera Tino

Mena he kaikawe koe ki te titiro whetu, tohuhia o maramataka mo te haurua tuatahi o Noema na te mea ka kite koe i tetahi tirohanga whakamiharo i te rangi o te po – he Taurid meteor. Ko te ua Taurid meteor he huihuinga tiretiera ahurei me te roa e whakaatu ana i te whakaaturanga whakahihiri o nga poi ahi puhoi. Ahakoa te marama mai i te marama e memeha haere ana ka aukati i te maataki i te po tae noa ki te 9 o Whiringa-a-rangi, ka taea tonu e koe te kite i te tata ki te 10 meteors ia haora tae noa ki te 13 o Noema, me te reiti e toru ki te wha ia haora mai i te mutunga o Oketopa ki te mutunga o Noema.

Ko tetahi ahuatanga motuhake o te Taurid meteors ka taea te mataki i nga haora o te ahiahi me te ata. Ko tenei na te kanapa o te ua, kei te tata ki te 5 nga nekehanga ki te tonga o te kahui whetu rongonui o Pleiades me te noho teitei puta noa i te po. Ko te teitei ake o te kanapa o te ua meteor, ka nui ake te tupono ki te kite i nga meteoro puta noa i te rangi katoa. Ko te awa para o Taurid ka tu mai ano na te mea kei roto i nga kongakonga nui ake ka whakatauritea ki etahi atu kometa, ka puta i etahi wa ka pakaru mai nga meteoro tino kanapa, e kiia nei he "poi ahi." Ko enei poi ahi e whakaatu ana i nga momo tae whakamiharo, tae atu ki te kowhai, te karaka, te matomato, te whero, me te puru.

Ko te ua Taurid meteor i ahu mai i te Comet 2P/Encke o ia wa, e pupuri ana i te rekoata mo te waa orbital poto rawa atu o tetahi kometa e mohiotia ana, ka oti tetahi haerenga huri noa i te ra i roto i te 3.3 tau noa. I te tau 2023, kua takahia e te kometa te punaha solar o roto, ka tae atu ki te whenua i te 24 o Hepetema me te perihelion, tona waahi tata ki te ra, i te 22 o Oketopa. I kitea tuatahitia tenei komete auau e nga tohunga wheturangi Wīwī a Pierre Méchain raua ko Charles Messier i te tau 1786, whai muri ko Caroline Herschel me Jean-Louis Pons. Heoi, na te tohunga arorangi Tiamana a Johann Franz Encke nana i kii he rite tonu enei kitenga me te tohu tika mo te hokinga mai i te tau 1822, ka whakawhiwhia te kometa ki tana tohu "2P" me te whakapumau i te waahi o Encke i roto i nga hitori o te aorangi.

No reira, kapohia he paraikete, kimihia he waahi pai, ka titiro ake ki te kite i te ua o Taurid meteor. He tirohanga arorangi tenei ka miharo koe ki nga mea whakamiharo o te ao.

FAQ

1. Ahea te wa pai ki te mataki i te ua Taurid meteor?

Ka kitea te ua Taurid meteor i te haurua tuatahi o Noema, me te tino mahi i waenga i te 9 me te 13 o Noema. Heoi ano, ka kitea nga meteors mai i te mutunga o Oketopa ki te mutunga o Noema, ahakoa he iti nga reiti.

2. He aha te take i kiia ai nga meteoro Taurid he "poi ahi"?

Ko nga meteoro Taurid e kiia ana he "poi ahi" na te mea he marama ake i nga meteors o ia ra. Ko enei poi ahi he hua mai i nga kongakonga nunui ka kitea i roto i te awa para o Taurid, e ka ana i roto i te hau o te whenua, ka puta he whakaaturanga kanapa o nga tae.

3. No hea te taurid meteors?

I ahu mai nga meteoro Taurid i te Comet 2P/Encke o ia wa, ka oti te hurihanga huri noa i te ra ia 3.3 tau. Ko enei meteor he toenga i waihotia e te kometa i a ia e haere ana i roto i te punaha solar o roto.

4. He aha te hiranga o te ua o Taurid meteor?

Ko te kanapa o te ua meteoro e tohu ana ki te waahi o te rangi i puta mai ai nga meteoro. Mo te ua o Taurid, kei te tata ki te 5 nga nekehanga ki te tonga o te kahui whetu o Pleiades. Ko te teitei o te kanapa, ka nui ake nga meteors ka kitea puta noa i te rangi katoa.