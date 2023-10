Te Maramatanga ki nga Ara Tianarama o nga ua Meteor

I nga wa o te ua meteor, ka tukuna nga kaitirotiro ki tetahi ahuatanga onge e kiia nei ko nga tereina tohe, he ara kanapa e mau ana i te rangi i muri i te paahitanga o te meteor. Kei te ngana tonu nga kaiputaiao ki te whakatau i te tino take o nga tereina e mau tonu ana, engari e rua nga ariā matua kua puta.

Ko tetahi ariā e kii ana ko te tere tere o nga meteoroids ka tangohia e ratou nga irahiko mai i nga ngota ngota hau, ka hua mai he katote. E whakaponohia ana ko te whiti e kitea ana i roto i nga tereina e mau tonu ana i puta mai i te tukunga o te kaha i te wa e mau ana enei ngota ngota katote i tetahi irahiko kotiti mai i te taiao. Ko tetahi atu ariā ko te chemiluminescence, kei reira nga konganuku e ngongo ana i nga meteoroid tere-tere e pahekoheko ana me te ozone me te hāora i roto i te hau, ka puta he kanapa.

I roto i te tihi o te ua Orionid meteor, i puta i te po o Oketopa 21st ki te 22nd, ka taea e nga kaitirotiro i raro i te marama, pouri te rangi pouri te tiro mo te 10-20 meteors ia haora. Ko te tohu kanapa, koinei te takenga mai o nga meteoro, kei te kahui whetu o Orion. Engari, he mea nui kia kaua e aro noa ki tenei waahi o te rangi, i te mea ka puta mai nga meteoro Orionid mai i tetahi huarahi.

I tua atu i nga Orionids, he mea tika ano kia mataki atu mo nga ua o te Tonga Taurids me te Taurids ki te Raki, e inaki ana ki nga Orionids. Ko enei ua e rua i ahu mai i te kahui whetu o Taurus, kei te hauauru o Tautoru. Ahakoa ka eke nga Taurid ki te Raki ki to ratou tihi i waenganui o Whiringa-a-rangi, ka whakaatuhia e nga Taurid ki te Tonga tetahi keehi motuhake.

Me rangahau ano kia tino mohio ki nga tikanga kei muri i nga tereina tohe tonu me te wetewete i nga mea ngaro o te ua meteor. Ka whakatenatenahia nga kaitirotiro ki te matawai i te nuinga o te rangi i te wa o te ua meteoro ki te whakanui ake i o raatau tupono ki te kite i enei kaupapa whakahirahira o te rangi.

Rauemi:

- "Me pehea te whai hua nui mai i nga ua meteor me etahi atu huihuinga rangi po"

Nga wehewehe:

– Meteoroid: he mea toka, he mea konganuku iti ranei e huri ana i te Ra

– Ionization: te tukanga o te taapiri, te tango ranei i nga irahiko mai i nga ngota, i nga ngota ngota ranei, ka puta mai he katote.

– Chemiluminescence: te tukunga o te marama na te tauhohenga matū, me te kore e uru ki te wera.