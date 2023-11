Kia Riri mo te Whakaaturanga Ataahua: Te ua Leonid Meteor

Mena he marama te rangi mo te atatu o te Paraire, kaua e ngaro te whai waahi ki te kite i tetahi huihuinga whakamiharo o te rangi. Ko te ua Leonid meteor, e tohuhia ana e te maramara o nga whetu pupuhi, ka kitea mena ka kitea e koe he waahi pouri hei titiro ki te rangi o te po.

Ia Whiringa-a-rangi, ka takahia e te Ao te whanuitanga o te hukapapa me te puehu i mahue mai e te Comet Tempel-Tuttle, e mohiotia ana ko 55P/Tempel-Tuttle. Ko tenei kometa, i kitea i te tau 1865, ka huri i te Ra, ka hono ki te huarahi o Papatuanuku tata ia 33 tau. Whai muri i tana tutakitanga whakamutunga i te tau 1998, kei tua atu i te orbit o Saturn i tenei wa, ka hoki whakamuri mo tana huarahi e whai ake nei i te tau 2031.

I te marama o Whiringa-a-rangi, ka parau to tatou paraneta i nga toenga o Comet Tempel-Tuttle, ka puta te ua a Leonid Meteor Shower. Ka kitea e nga kaitirotiro manawanui etahi meteoro kanapa e toro haere ana puta noa i te rangi ia po mai i te kahui whetu Leo i waenga i te 3 o Noema me te Hakihea 2. Heoi, ka puta te tihi o te ua meteor i te marama o Whiringa-a-rangi 17 i te wa e haere ana te whenua i roto i te tino kiko o te awa para o te kometa. I tenei tihi, ka taea e koe te tumanako ka kite koe i waenga i te 10 me te 15 meteors ia haora, he whakaaturanga whakamiharo.

Ko nga meteoro Leonid e mohiotia ana mo to ratou tere tere, neke atu i te 70 kiromita ia hekona, e tino marama ana. He maha nga wa ka whakarerea e ratou nga ara kanapa o nga hau katote e kiia nei he "tereina pumau," ka noho tonu ki te hau mo etahi meneti, he haora ranei i muri i te ngaronga o te meteor.

He mea whakahihiri, kei te piki ake pea nga Leonids o tenei tau i te ata o te Turei, Whiringa-a-rangi 21, 2023. Ko nga rangahau a te tohunga arorangi a Mikhail Maslov e kii ana ka whiti te whenua i te ara parapara kua tukuna e Comet Tempel-Tuttle i te tau 1733, ka hua ake te mahi meteoro. Mena ka pono nga matapae a Maslov, ka taea e tenei tihi tuarua te whakaputa i nga meteoro marama ake i o mua, he whakaaturanga whakamiharo mo nga kaititiro rangi ahakoa te ahua o te Waxing Gibbous Moon.

FAQ:

Q: Ko tehea te wa pai ki te mataki i te ua Leonid meteor?

A: Ko te tihi o te ua Leonid meteor te nuinga o te wa ka tata ki te Whiringa-a-rangi 17 ia tau, engari ka taea e nga kaitirotiro manawanui te kite i nga meteor i waenga i te Noema 3 me te Hakihea 2.

P: Me titiro ahau ki hea i te rangi kia kite i te ua Leonid meteor?

A: Te ahua o nga meteoro e whiti ana ki waho mai i te kahui whetu Leo. Titiro ki te kahui whetu Leo ka matawai i te rangi mo nga whetu pupuhi.

P: Kia pehea te tere o te haere a Leonid meteors?

A: Ko nga meteoro Leonid e haere ana i te tere neke atu i te 70 kiromita ia hekona, ka tino tere, ka kanapa hoki.

Q: He aha nga tereina tohe tonu?

A: Ko nga tereina e mau tonu ana he ara kanapa o nga hau katote i mahue mai e nga meteoro, ka kitea tonu ki te hau mo nga meneti, tae noa ki nga haora i muri i te paahitanga o te meteor.