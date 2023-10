Chris Hadfield: He Mahi Mahi-maha i roto i te Ahumahi Aerospace

I rongonuihia mo tana korero pakiwaitara me tana hikaka hopuhopu, i whakanui a Chris Hadfield i te atamira i te Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics Summit, i whakahihiko i nga rau o nga tauira o te kura tuarua ki nga korero mo ana mahi kanorau me te whakahirahira. I a ia he kaiurungi toa o mua, he miihini, he kaiwaiata, he kaituhi, me te mea nui rawa atu, he kaiurungi, i kii a Hadfield kaore i puta noa tana haerenga whakamiharo.

Ko te whakakore i nga whakaaro mo te whakauru mai i runga i tana i pai ai, ka timata a Hadfield ki tana kaihautu mo te toru marama ki te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) i te tau 2013 me te ngakau nui me te whakapau kaha. I tua atu i te tutukitanga ki tana mahi whakahirahira, i parahia tana huarahi e te kaha kaha me te hiahia ki te tirotiro i nga mea e kore e mohiotia.

I tua atu i ana mahi aa-rangi, na te tohungatanga maha o Hadfield kua waiho he tohu e kore e taea te whakakore i nga momo marautanga i roto i te umanga aerospace. Mai i tana mahi i mua hei kaiurungi whawhai, i whakanuia e ia ona pukenga i roto i te Royal Canadian Air Force, tae noa ki ana mahi nui hei miihini, ko te mohiotanga hangarau o Hadfield i whai waahi ki te ahu whakamua i nga mahi hounga rererangi.

I roto i tana whaikorero matua, i whakaatu a Te Harawira i tana whakapumautanga ki te whakatairanga i nga hononga ki waenga i nga marautanga. I whakanuia e ia te hononga taurite i waenga i te aoiao me nga mahi toi, he mea whakaorite i waenga i ana pukenga puoro me te nui o te paanga ki a ia i runga i tana mahi hei kairangi. Ko tenei whakakotahitanga o te mahi auaha me te kaha putaiao e whakahihiko tonu ana i nga hinengaro rangatahi maha ki te tuhura i nga rohe kaore ano kia maataki puta noa i nga momo marautanga matauranga.

FAQ:

P: He aha etahi o nga mea nui o te mahi a Chris Hadfield?

A: Kua pai a Chris Hadfield ki nga mahi maha hei kaiurungi whawhai, miihini, kaiwhakatangitangi, kaituhi me te kairangirangi, ko tana tino whakatutukitanga ko tana rangatira mo te Teihana Mokowā International i te tau 2013.

P: I pehea a Chris Hadfield i tana mahi?

A: Ko te mahi a Chris Hadfield ehara i te tupono noa. I whaia e ia ana momo momo umanga i runga i te kaha me te ngakau nui ki te torotoro haere.

P: He aha te paanga o Chris Hadfield ki te umanga aerospace?

A: Ko te tohungatanga o Chris Hadfield hei kaiurungi whawhai me te miihini i whai waahi nui ki te ahu whakamua i roto i te umanga aerospace, i te mea ko tana kaha ki te whakawhiti i te aputa i waenga i te aoiao me nga mahi toi i whakahihiri i te tini o nga tangata ki te whai i nga mahi o waenga.