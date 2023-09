Ko SpaceX ki te Ngana ki te Waahi Rekoata 17 Rererangi me te Falcon 9 Booster

By

Kua whakaritea a SpaceX ki te turaki i nga rohe o te whakahiatotanga o te whakahiato ma te whakarewatanga o te roketi Falcon 9 ma te whakamahi i te kaiwhakatairanga tuatahi ka eke ki tana rerenga 17th. Ko te miihana, e kiia nei ko Starlink 6-17, kua whakaritea ki te hiki ake i te papa 40 o Cape Canaveral i te 10:47 pm EDT.

Ko te kaiwhakatairanga e paatai ​​​​ana, te nama rangatū 1060, ka hanga hitori ma te whakaoti i tana rerenga 17. I tutuki i a SpaceX tetahi tohu nui i te timatanga o tenei tau i tana whakamana i tana waka o Falcon 9 nga kaiwhakatairanga tuatahi mo te 20 rererangi, a ma tenei whakarewanga ka tata atu ki tera whainga.

I rere tuatahi mai i te marama o Hune 2020 ki te tuku i te GPS 3-3 amiorangi mo te US Space Force, kua whakamahia tenei booster mo nga momo misioni, tae atu ki te Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, me Transporter- 6 nga misioni, me te tuku 11 nga utu a Starlink.

Heoi, kei te anga te whakarewatanga ki nga wero e pa ana ki te huarere. Kei te aro turukihia e nga tohunga kaiaorangi Space Force tetahi huarere e tata ana ki te takutai mokowhiti o Florida, me te awha e pupuhi ana ki uta i te Moana-a-Kiwa. Ko te matapae e matapae ana he 60 paiheneti te tupono o te huarere pai mo te whakarewatanga, ko te mea nui ko te takahi i te ture kapua cumulus. Mena ka roa te whakarewanga i te ra kotahi, ka kino pea nga ahuatanga me te 30 paiheneti noa te tupono o te huarere pai.

Ko tenei misioni ka tohu i te 20th whakarewanga o te V2 mini Starlink amiorangi, e tuku ana i te rahi nui ake me te wha nga wa o te bandwidth ka whakaritea ki nga putanga o mua. I te tuatahi, ko nga peerangi V2 Starlink rahi-katoa i whakaarohia kia whakarewahia ma te whakamahi i te waka Starship a SpaceX. Heoi, na te roa o te wa tuatahi o Starship i akiaki a SpaceX ki te hanga i tetahi momo ahua o nga amiorangi ka whakarewahia i runga i te Falcon 9.

Hei mutunga, kua rite a SpaceX ki te hanga hitori ma te ngana i te rerenga rekoata 17 me tana whakanui Falcon 9. Ko tenei paetae e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te whakamahi ano i nga mahi tirotiro mokowhiti me te whakatakoto i te turanga mo nga mahi a meake nei ma te whakamahi i tana waka Starship ka taea te whakamahi ano.

Nga wehewehe:

- Te whakamahi ano i te Booster: Ko te kaha ki te whakamahi ano i te kaiwhakatairanga tuatahi o te takirirangi mo nga whakarewatanga maha.

– Falcon 9: Ko te waka whakarewa orbital e rua-waahanga a SpaceX e kaha ana ki te tuku utu ki te orbit.

– Starlink: Ko te kahui wheturangi ipurangi a SpaceX i hangaia hei whakarato i te whanui whanui o te ao.

Rauemi:

– [Tuhinga puna]