Ko SpaceX Falcon 9 I Anga Mo te Whakarewa 21 Starlink Satellites mai i Vandenberg Space Force Base

I te atatu nei, i rere mai tetahi roketi SpaceX Falcon 9 mai i te Vandenberg Space Force Base i California, i pai te tuku 21 Starlink amiorangi ki te orbit. Ko tenei whakarewanga te tohu tuatahi o nga misioni tuku Starlink e rua kua whakamaheretia mo te ra.

Ko te roketi Falcon 9, na nga miihini Merlin 1D e iwa, ka hiki i te 1:23 am PDT. Whai muri i te hikitanga mai i te Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), ka eke te roketi ki te taha tonga-rawhiti. He mea rongonui tenei whakarewanga na te mea ko te misioni 22 i mahia e SpaceX mai i te Tai Hauauru i tenei tau, me te 75th orbital whakarewatanga o 2023 mo te kamupene.

Ko tetahi ahuatanga nui o tenei misioni ko te whakamahi ano i te whakatairanga tuatahi. E 16 nga rererangi kua oti i tenei kaiwhakatairanga, kua mahi i mua i nga misioni penei i te Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, me etahi atu. Whai muri i te wahanga wera nui, tata ki te rua meneti me te hawhe meneti, ka eke pai te waahi tuatahi ki runga i te kaipuke haruru ko 'Of Course I still Love You' ki Te Moananui-a-Kiwa.

Ko te tukunga o te 21 V2 Mini Starlink amiorangi kua whakaritea kia kotahi haora i muri i te whakarewatanga. Ko enei amiorangi te reanga o muri mai o te waka mokowhiti a Starlink, me nga antennae kua whakahou ake me nga panui solar nui ake. Ka whakatauritea ki o raatau o mua, ko nga amiorangi V2 Mini te kaha ki te tuku e wha nga wa o te bandwidth. Ko te whakarewatanga o tenei ra ko te 28 o nga wa i whakamahia ai te tauira V2 Mini mai i tana whakaurunga i te timatanga o tenei tau.

I tua atu i tenei whakarewanga, kua whakaritea tetahi atu roketi Falcon 9 ki te hiki i te ra nei mai i te Teihana Ope Taua o Cape Canaveral i Florida. Ka mau i tenei misioni he utu pakaru rekoata o te 23 V2 Mini Starlink amiorangi, te nama teitei ka tukuna ki runga i te misioni kotahi.

E marama ana kei te ahu whakamua nui a SpaceX i roto i tana kahui wheturangirangi Starlink, me te whakawhānui ake i tana kapinga whanui whanui o te ao me te para i te huarahi mo te pai ake o te hononga ipurangi huri noa i te ao.

Nga wehewehe:

– Falcon 9: He takirirangi orbital e rua-waahanga i whakawhanakehia, i hangaia e SpaceX mo te kawe i nga amiorangi me nga waka mokowhiti ki te waahi.

– Starlink: He kahui wheturangi ipurangi kei te hangaia e SpaceX e whakarato ana i te whanui whanui o te ao.

– Vandenberg Space Force Base: He turanga Ope Mokowhiti o Amerika kei te hauauru o Lompoc, California.

– Whakarewa Orbital: Ko te tukanga o te tuku takirirangi, waka mokowhiti ranei ki te amionga huri noa i te tinana tiretiera.

