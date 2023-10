Te Whakataunga Torongai Coral: Te Maramatanga ki te Mahi a nga Microorganisms

Ko nga mahi whakaora akau ka whakawhirinaki nui ki te whakataunga torongū kao, engari na te nui haere o nga raruraru i puta mai i nga raruraru e pa ana ki te huringa o te rangi, he wero te whakatutuki i te whakataunga pono i raro i nga tikanga ahumoana. Heoi ano, he rangahau i mahia e nga kairangahau i whai ki te tirotiro i te mahi a nga microorganisms i roto i te whakataunga torongū wheo.

I aro te rangahau ki te nohonga o nga torongū mai i nga momo wheo Acropora tenuis, i kitea ki nga kiriata koiora moroiti i tipu i raro i nga ahuatanga rereke. I tātarihia te hanganga hapori biofilm ma te whakamahi i nga tikanga raupapa ira. I kitea e nga kairangahau ko nga momo hapori kiriata koiora e hono ana ki te noho torongū kaha. Taake motuhake, penei i te Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., JTB23 sp. kaore i tohua. (Gammaproteobacteria), me Pseudovibrio denitrificans, i hono ki te whakataunga teitei. I tetahi atu taha, ko te taake e piri tata ana ki a Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, me te maha o nga diatom me nga pukohu parauri i hono ki te noho iti.

I kitea ano e te rangahau te noho mai o nga pona motuhake i roto i te kupenga moroiti e whakaahuru ana i nga hononga i waenga i nga hapori noho iti me te teitei. Ko enei korero e whakaatu ana i nga whakaaro mo nga tikanga huihuinga-hapori e akiaki ana i te whakataunga.

Ko te whakakaha ake i te noho torongū kao i roto i te ahumoana he mea tino nui mo nga kaupapa whakaora toka. Ma te mohio ki te taake moroiti moroiti e pa ana ki nga kiriata koiora-whakanohoia, ka taea e nga kairangahau te hanga rautaki hei whakapai ake i te whakataunga torongū wheo me te mutunga ki te tautoko i te oranga roa o nga toka.

Ka whai waahi nui te ahumoana kao ki roto i nga mahi whakaora nui. Ka whai waahi ki te whakatipu rupi i roto i te aquaria motuhake, ka taea te whakatutuki ma te whakawhanaungatanga, ma te whakawhanaunga ranei. Ko te whakawhänuitanga o te wahine, ina koa, ka whai hua pënei i te rereketanga o te ira me te whakaiti i te kino ki nga koroni wheo pakeke. Heoi ano, he iti tonu te maarama ki nga tohu taiao e tika ana mo te whakatau torongū me te metamorphosis.

Kua kitea e nga rangahau o mua ka taea e te crustose coralline algae (CCA) me o raatau moroiti koiora e pa ana ki te whakatuu i te noho ki nga momo momo kookiri o te moana. Ko nga whakamatautau torongū me nga kiriata koiora e pa ana ki te CCA kua tohu he taake moroiti motuhake e awe ana i te whakataunga. Hei tauira, kua kitea etahi momo huakita me nga puhui pararopi penei i te tetrabromopyrrole (TBP) ki te whakakorikori i te metamorphosis i roto i nga torongū wheo. Heoi ano, ko te taake moroiti me nga metabolites e uru ana ki te kimi torongū wheo kaore i te mohiotia.

I whakamahia e tenei rangahau nga whakamatautau whakataunga me nga huarahi irapoi hei tātari i nga hapori moroiti e pa ana ki te whakataunga torongū wheo. I tohuhia e nga kairangahau nga kiriata koiora moroiti ma te whakamahi i te raupapa ira me te hanga i nga hononga honohono kia mohio ai ki te hanganga o nga hapori microbial e hono ana ki nga taumata rereke o te whakataunga. Na roto i tenei tātaritanga, i tautuhia e ratou te taake moroiti matua e whai kiko ana ki nga kiriata koiora-whakataunga, ka noho hei hononga i waenga i nga waahanga kei roto i te whatunga.

I roto i te katoa, he tirohanga nui tenei rangahau mo te pahekoheko moroiti ki nga torongū wheo me o raatau mahi ki te whakatau. Ko te taake moroiti kua tautuhia e pa ana ki te whakataunga teitei ka kaha ki te whakapai ake i te ahumoana kao mo nga mahi whakaora toka.

