Ka mahi tahi a Linde raua ko Ariane Group ki te Whakanuia i nga Whakangao Taapiri mo nga Waahanga Alloy Copper

Kua hono atu a Linde raua ko Ariane Group ki tetahi kaupapa rangahau mo te whakakaha ake i nga mahi hanga taapiri mo nga waahanga koranu parahi e whakamahia ana i roto i nga ruma ngiha miihini o nga toka toka taumaha. Ko te tino whainga o tenei mahi tahi ko te whakapai ake i te pai o te utu o te kaupapa Ariane 6, i pa ki te nui o te putea me te whakaroa. Ma te whakamahi i nga kaha o te hanga taapiri, otira e pa ana ki te paura parahi, ko te mahi tahi e whai ana ki te whakawhanake i nga waahanga miihini me nga ahuahanga uaua kaore i taea i mua ma te whakamahi i nga tikanga hanga tuku iho.

Ahakoa tona hiranga hei kaikawe wera pai i roto i te umanga aerospace, he wero motuhake te parahi i roto i nga mahi whakangao taapiri na ona ahuatanga whakaata. I te wa e pa ana ki nga lasers, ka mahi te parahi ano he whakaata, e whakaatu ana i te kaha nui hei utu mo te whakamahi hei whakarewa i te whakarewa. Ma tenei ka nui ake te kaha o te laser, tera pea ka puta te wera me nga take o te waikura.

Hei whakatika i enei wero, ka kawea mai e Linde tona tohungatanga ki nga ranunga hau me nga punaha whakahaere ki te kaupapa. Ka whakamahi te kamupene i tana ADDvance Laser230 i hangaia, he ranunga hau o te argon me te helium, ki te arotau i nga putanga i roto i nga tukanga whakahiato moenga paura laser (LPBF). Ko tenei whakakotahitanga rangatira ehara i te mea ka whakaiti noa i te kohu me te hanga mokamoka engari ka whakatere ano hoki i nga waa hurihanga, ka hua ake te tikanga o te whakaputanga me te iti o nga utu mo ia wahanga. I tua atu, ka whakauruhia e Linde tana punaha whakahaere hāora ahurei, ADDvance O2 tika, e pupuri ana i te taumata teitei o te hauora mo te iti iho i te 10 nga wahanga mo te miriona (ppm) i roto i te ruma taa. Ko tenei taumata o te hāora e whakaiti ana i te tupono o te wera me te waikura, ka pai ake te whakaputa me te kore e matea te whakamahana paparanga. I tua atu, ka taea e ia te whakamahi ano i te paura kore-oxidized, ka hua mai he penapena utu nui.

Ma te arotau i nga mahi hanga taapiri, ka whai a Linde raua ko Ariane Group ki te whakaheke i nga utu whakangao me te whakapai ake i nga wa arahi i te wa e mau tonu ana nga paerewa teitei o te kounga me te pono i noho ai a Ariane hei rangatira mo te ao mo nga miihini whakarewa. Ko te mahi tahi ka whakaatu i etahi atu taunakitanga mo te pono o Linde ki te mahi auaha me te mahi tahi me nga whakahaere rangatira o te ao penei i a Ariane.

FAQs

He aha te hanga taapiri?

Ko te whakangao taapiri, e mohiotia ana ko te taa 3D, he mahi hanga hanga taonga ma te whakatakoto i nga paparanga taonga. E mohiotia ana mo tona kaha ki te hanga i nga ahuahanga matatini me nga hoahoa i uaua i mua, kaore ranei e taea te whakatutuki ma te whakamahi i nga tikanga hanga tuku iho.

He aha nga wero o te whakamahi parahi i roto i te hanga taapiri?

Ko nga ahuatanga whakaata o te parahi he uaua ki te whakamahi pai i nga lasers i roto i nga mahi hanga taapiri. Ko te kaha o te laser ka kitea hei utu mo te whakamahi ki te whakarewa i te whakarewa, ka puta te hiahia kia kaha ake te kaha o te taiaho ka arahi ki nga take wera me te waikura.

He pehea te ranunga hau me te punaha whakahaere a Linde ki te whakatika i enei wero?

Ko te ranunga hau a Linde, ko ADDvance Laser230, ka arotau i te tukanga whakakotahitanga o te moenga mo te paura laser ma te whakaheke i nga kohu me te hanga mokamoka, te whakatere i nga waa huringa, me te whakaheke i nga utu mo ia waahanga. Ko te punaha whakahaere hāora a te kamupene, ADDvance O2 precision, ka whakarite kia iti te toenga o te hāora i roto i te rūma tā, me te whakaiti i te mōrea o te wera me te hāora. Ka taea ano e ia te whakamahi ano i te paura kore-waikura, e arai ana ki te penapena utu nui.